Jente (7) døde av infeksjon i USAs varetekt

Saken oppdateres.

Jenta døde i desember etter at hun og faren hadde krysset grensen til USA. De ble satt på en buss som skulle kjøre dem til et mottakssenter halvannen time unna. Sjuåringen hadde en feber på 40,9 grader og ble fløyet til et sykehus i El Paso, der hun døde to dager senere.

Obduksjonen viser at hun døde av forgiftning fra en streptokokkinfeksjon. Infeksjonen utviklet seg raskt og ført til organsvikt og endte altså med døden.

Dødsfallet førte til at mange stilte spørsmål ved hvordan amerikanske grensemyndigheter håndterte migrantene som forsøkte å ta seg inn i landet. Tidlige meldinger gikk ut på at jenta døde av dehydrering og sjokk. Myndighetene hevdet hun ikke hadde fått mat og vann på flere dager, noe foreldrene har avvist.