Trump dropper nye sanksjoner mot Nord-Korea

Saken oppdateres.

Fredag utdypet Trump budskapet han kom med i en Twitter-melding for en uke siden. Da overrasket han det politiske miljøet i Washington med en beskjed om at han ville droppe sanksjonene finansdepartementet hadde forberedt.

– De lider fælt i Nord-Korea. De har det vanskelig i Nord-Korea. Og jeg tror ytterligere sanksjoner er unødvendige nå. Det betyr ikke at jeg kan innføre dem senere, men nå er de unødvendige, sa Trump til journalister ved godset hans i Florida.

Trump sier også at han fortsatt setter pris på vennskapet med Nord-Koreas autoritære leder Kim Jong-un. Forrige måned endte toppmøtet mellom de to lederne uten at de kom fram til noen avtale eller slutterklæring.

– Vi kom godt overens. Vi forstår hverandre. Jeg synes det er viktig å bevare et sånt forhold så lenge du kan, sa presidenten.