Spionsaken mot Frode Berg starter i Moskva

Kjøper E.C. Dahls-tomta for å kunne bygge 1100 boliger

Bendtner er blitt et problem for RBK

Vinduet stenger ved midnatt: Her er alle overgangene i Eliteserien

Så igjen Bodø-smellen to ganger på video: Slik skal RBK-sjefen snu skuta

Sofie (27) klager VG inn for PFU, melder TV 2

Over 1.000 smittet av kolera i Mosambik

Saken oppdateres.

Tirsdag klokken 14 starter rettssaken i Moskvas byrett. Første dag vil handle om videre fengsling av nordmannen, men fra onsdag av vil det bli ført vitner i saken, ifølge Bergs russiske forsvarer. Det er satt av to-tre dager til saken.

– Vi er veldig glad for at det skjer noe. Nå får man forhåpentligvis en avgjørelse i løpet av kort tid, sier støttegruppens leder Øystein Hansen til NTB.

Når en eventuell dom er klar, håper han norske myndigheter klarer å få den pensjonerte grenseinspektøren hjem.

– Jeg håper de klarer å legge til rette for å få løst saken, som er en utenrikspolitisk verkebyll for Norge og en menneskelig tragedie for han det gjelder, sier Hansen.

– Alle sier det må falle en dom først. Da er muligheten der for å finne en forhandlingsløsning, slik at Frode Berg kommer tilbake til familien sin. Han har sittet der lenge nok.

Taushet

Frode Berg (63) ble pågrepet 5. desember 2017 i Moskva med 3.000 euro i kontanter på seg.

Nordmannen har erkjent kontakt med norsk etterretning, og at han har overlevert penger i Moskva per post på adresser han har fått oppgitt av kontakter i Norge. Men Berg hadde ingen formening om at dette var ledd i spionasje, ifølge hans norske forsvarer Brynjulf Risnes.

Den norske etterretningstjenesten og Utenriksdepartementet har siden pågripelsen sagt minst mulig om saken.

E-tjenestens budskap har vært at dette er en konsulær sak, og at det derfor er UD som må uttale seg om den. UD har sagt at norske myndigheter yter konsulær og praktisk bistand til Berg, men ikke uttalt seg om hvorfor nordmannen havnet i den situasjonen han er i.

Finne løsning

Strafferammen for spionasjetiltalen er 10 til 20 års fengsel. Men selv om han skulle få en streng dom, tror verken Risnes eller eksperter at Berg blir sittende fengslet i Russland i årevis.

– Jeg tror russerne legger seg på å presentere ham som et offer for norsk etterretningstjeneste, en person som ble misbrukt, og som dermed kan slippes fri etter forholdsvis kort tid bak lås og slå, sier NUPI-forsker Jakub Godzimirski til NTB.

– Jeg tror ingen, heller ikke russiske myndigheter, er interessert i at han skal sitte veldig lenge i et russisk fengsel. Jeg tror man finner en løsning, sier Risnes.

Han mener det er overveiende sannsynlig at det hele veien har foregått prosesser for å få Berg hjem. Alt fra benådning eller soningsoverføring til en politisk eller diplomatisk avtale «på bakrommet» mellom Norge og Russland kan føre til at Berg får komme hjem, tror advokaten og eksperter.

Solberg møter Putin

Godzimirski utelukker ikke at saken blir løst før høstens 75-årsmarkering i Kirkenes for den sovjetrussiske frigjøringen av Finnmark.

– Hvis ikke, vil saken henge som en skygge over hele jubileet, sier Hansen i støttegruppen.

Han håper dessuten statsminister Erna Solberg (H) tar opp Bergs sak når hun møter Russlands president 9. april. Solberg ville på spørsmål fra NTB sist uke ikke si noe om hvilke tema hun vil ta opp.

– Jeg regner med at saken kan komme på agendaen, men det er også mulig at man bruker andre mindre synlige og offisielle kanaler for å finne en løsning her, sier Godzimirski.

– I utgangspunktet vil man jobbe med dette på lavere nivå. Hvis Solberg nevner dette, vil det jo være løftet opp på høyeste nivå, så hun vil trolig være forsiktig med dette, sier førsteamanuensis Jardar Østbø ved Institutt for forsvarsstudier.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter