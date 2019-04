Flys til sykehus i helikopter etter snøskred i Sylan

Høytrykk gir klarvær over hele landet - sjekk hvor lenge det varer

Saken oppdateres.

- Vi har fått melding om et snøskred i Sylan på svensk side, fortalte operasjonsleder Anlaug Oseid i Trøndelag politidistrikt fredag formiddag.

Hovedredningssentralen i Sør-Norge opplyste at de bisto svenskene med redningshelikopter fra Ørland og AMK luftambulanse fra Trondheim.

- Det vi har fått opplyst er at alle er dratt opp fra snøen igjen. To skal være skadd, og en av dem trenger hjerte- og lungeredning, fortalte redningsleder i HRS i Sør-Norge, Eric Willassen.

- Syv personer involvert

Det ble først opplyst om at det var åtte personer involvert i skredet. Men ifølge svensk politi er det snakk om sju personer og skredet skal ha vært på rundt 50 meter.

Politiet i Sverige opplyser på sine nettsider klokken tolv, at ambulansehelikopter ikke kommer seg helt frem til ulykkesstedet. Redningspersonell må føre personene som har størst behov ned fra fjellet. Like før halv ett opplyste de om at redningspersonell er på stedet.

Ifølge pressekontakt Maria Linné ved politiregion Nord i Sverige er det foreløpig ikke kjent hvilket land de involverte kommer fra.

Sea King fra Ørland

Rundt klokken 12.50 opplyser redningsleder Lars Røine ved HRS i Sør-Norge at et redningshelikopter fra 330-skvadronen på Ørland er på stedet, og han bekrefter at det er dårlig vær i området.

Røine sier at den svenske redningsledelsen har anmodet om å få benytte Sea King-helikopteret til å fly de som er tatt av skredet ut av området, men han er ikke kjent med hvor de flys til.

De blir hentet ved Storulvån fjellstasjon, der den svenske redningsledelsen har opprettet sin kommandoplass, opplyser Røine.

Én person til sykehus

Like før klokken ett, fredag ettermiddag, opplyser politiet i Sverige at redningshelikopter tar med personen med størst behov til sykehus. Den andre skadde skal fraktes fra plassen i politihelikopter.

Ifølge Maria Linné blir personen med størst behov for helsehjelp flydd til sykehuset i Östersund. De som flys ut i politihelikopteret blir også tatt med til Östersund, opplyser hun.

Ifølge Östersunds-posten skal skredet ha skjedd like ved Stuggudalen på svensk side av grensen.

Skredet skal ha gått ved toppen Fruntimmerklumpen i Sylan, som skal være en populær plass for toppturer og randonee. Toppen ligger rundt 16 kilometer fra Storulvån fjellstasjon.