New Zealand skal granske moské-angrepene

Saken oppdateres.

Kommisjonen skal undersøke den mistenkte gjerningsmannens bevegelser i forkant av angrepene. Blant annet skal den undersøke hans bevegelser på sosiale medier, hans reiser, hvordan han fikk tillatelse til å bære våpen, og hvordan han skaffet seg våpen og ammunisjon.

– Regjeringen vil snu alle steiner og så raskt som mulig undersøke hvordan angrepene kunne skje, hva som kunne ha vært gjort for å stanse dem, og hvordan vi kan sørge for at befolkningen på New Zealand er trygg, sier statsminister Jacinda Ardern mandag.

Kommisjonen begynner sitt arbeid 13. mai og ventes å være ferdig 10. desember, opplyser Ardern.

50 mennesker ble drept og nesten like mange såret i skyteangrepet mot to moskeer i Christchurch på New Zealand 15. mars.

Den 28 år gamle australieren Brent Tarrant er siktet for terrorangrepet. Han sitter varetektsfengslet i Auckland, i New Zealands eneste høysikkerhetsfengsel.