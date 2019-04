Putin vertskap for Solberg under Arktis-konferanse

Håndballen skulle toppe den attraktive talentserien. Men det ble for mye av det gode.

Saken oppdateres.

Møtet finner sted under et internasjonalt dialogmøte om Arktis-spørsmål i den russiske storbyen.

Også utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) deltar under konferansen, hvor Solberg blant annet skal innlede en diskusjon i et havpanel før hun møter Putin tirsdag ettermiddag.

Den russiske presidenten skal også møte andre nordiske ledere, blant dem Sveriges statsminister Stefan Löfven, under samme arrangement.

«Kjerneområdet»

Etter planen skal Solberg og Putin spise middag sammen før den norske regjeringssjefen returnerer til Oslo.

Norge og Russland har felles interesser i Arktis og et vellykket samarbeid på områder som fiskeri, atom, miljø, søk og redning, og forskning, het det fra Statsministerens kontor da besøket ble bekreftet nylig.

Solberg understreket at tirsdagens konferanse er i «kjerneområdet av hva vi synes er viktige dialogområder med Russland, nemlig nordområdene og Arktis».

– Russland er en viktig aktør og samarbeidspartner for oss i disse områdene. Det er i Norges interesse at vi deltar her, sa hun.

– Jeg ser også fram til et bilateralt møte med Russlands president Vladimir Putin, la Solberg til.

Trøblete

Det er imidlertid en lang rekke saker som for tiden kaster lange skygger over forholdet mellom Norge og Russland.

Nordmannen Frode Berg har siden 5. desember 2017 sittet fengslet i Moskva. Han er tiltalt for spionasje. Det er uklart om saken vil bli diskutert under det norske besøket, og i så fall på hvilket nivå.

Det storpolitiske bakteppet for besøket er et kjølig forhold mellom Russland og Vesten. Forbindelsene mellom Norge og Russland frøs til etter at Russland involverte seg i krigføringen i Øst-Ukraina og annekterte den ukrainske Krim-halvøya i mars 2014. Norge har sluttet seg til sanksjoner mot Russland og fordømte i mars på nytt annekteringen.

En annen bekymring i Norge og også Finland er at Russland ved en rekke anledninger de siste årene har forstyrret GPS-signaler i Finnmark.