Dalai Lama innlagt på sykehus

Saken oppdateres.

– Onsdag morgen følte Hans hellighet ubehag og ble fløyet til New Delhi. Han er diagnostisert med brystinfeksjon. Nå skal han behandles de neste dagene, sier talsperson Tenzin Takhla til nyhetsbyrået Reuters.

83 år gamle Dalai Lama, som ble utpekt da han var to år gammel i 1937, regnes for å være den 14. inkarnasjonen av tibetansk buddhismes religiøse leder. Han ble innsatt som Tibets statsoverhode i eksil etter at han måtte flykte.

Dalai Lama har flere ganger gjestet Trondheim, blant annet tilbake i 2015 da artikkelen hadde tittelen "Den gamle munken og de unge studentene".

