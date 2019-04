Innfører obligatorisk vaksinering for deler av byen

- Jeg tenker at her må det tas grep

Saken oppdateres.

Tiltaket gjelder alle som bor eller jobber i de fire postnumrene i Williamsburg og nordvestlige Brooklyn. Noen av beboerne i disse områdene har motsatt seg vaksinering av religiøse årsaker, selv om verken jødiske tekster eller myndigheter advarer mot vaksinering.

– Det var på tide å ta et krafttak. Dette må snus, sa byens ordfører Bill de Blasio under en pressekonferanse om hastetiltaket.

Under de nye reglene vil alle som ikke har fått trippelvaksinen MMR eller som ikke kan bevise immunitet, få en bot på 1.000 dollar. Det utgjør drøye 8.500 kroner.

New York har i likhet med nær alle amerikanske delstater obligatorisk vaksinering for barn i skolealderen, men har hittil gitt unntak for dem med medisinske eller religiøse begrunnelser. Siden oktober har byen New York sett 285 tilfeller av meslinger, ifølge Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Ingen har mistet livet så langt.