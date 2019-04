Frankrike får massiv støtte fra hele verden etter Notre-Dame-brannen

Saken oppdateres.

Selve bygningsstrukturen i Paris-katedralen er reddet, men brannen som brøt ut fredag har ført til store ødeleggelser. Spiret og store deler av taket på bygningen ble slukt av flammene. Nå mottar franskmennene støtteerklæringer fra mektige menn og kvinner verden over.

I en uttalelse via sin pressesjef Alessandro Gisotti sier Pave Frans at han tilbyr sine bønner til franske katolikker og parisere etter den ødeleggende brannen.

Leder for den koptiske kirken i Egypt kaller brannen for «et enormt tap for hele menneskeheten» og kirken for et av de viktigste monumentene i verden.

LES OGSÅ: UNESCO vil støtte gjenoppbygging av Notre-Dame

Gir to milliarder kroner

Bernard Arnault, sjef for LVMH-gruppen, sier de donerer et beløp tilsvarende nesten to milliarder norske kroner til gjenoppbyggingen av Notre-Dame-katedralen.

– Arnault-familien og LVMH, i solidaritet etter denne nasjonale tragedien, vil bistå arbeidet med å rekonstruere denne ekstraordinære katedralen. Den er et symbol på Frankrike, dets arv og dets fellesskap, heter det i en uttalelse fra LVMH-gruppen tirsdag morgen.

Holdingselskapet eier noen av verdens mest kjente merkevarer innen luksusproduktbransjen, blant annet motehuset Louis Vuitton, champagneprodusenten Moët et Chandon og konjakkprodusenten Hennessy.

LES MER: Brannen i Notre-Dame er helt slukket

Luksusmilliardær gir 100 millioner euro

Den franske milliardæren François-Henri Pinault donerer 100 millioner euro til gjenoppbygging av den brannskadde kirken Notre-Dame i Paris.

Summen tilsvarer 960 millioner kroner i dagens kronekurs. François-Henri Pinault henter pengene fra familiens investeringsselskap Artemis og sier alt skal gå til å gjenoppbygge den ikoniske bygningen og interiøret.

LES OGSÅ: Her er Aurora (13) utenfor katedralen rett før brannen startet

– Stilt overfor en slik tragedie ønsker alle å gi denne juvelen i vår arv livet tilbake så snart som mulig, skriver Pinault i en pressemelding.

Han konsernsjef og styreleder i luksusvareselskapet Kering, samt eier av merkevarer som Gucci, Saint Laurent og Balenciaga.

President Emmanuel Macron vil tirsdag lansere et internasjonalt fond for gjenoppbygging av Notre-Dame.

LES OGSÅ: Storbrann førte til enorme ødeleggelser i Notre-Dame

EU-topper sender kollektbøssen

– I går var en forferdelig dag for alle. Europa er ikke likegyldig til Frankrike og Paris. EU-kommisjonen vil støtte gjenoppbyggingsarbeidet. Vi står og vil alltid stå sammen i solidaritet, sa EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker.

EU-president Donald Tusk fulgte opp med en oppfordring til medlemslandene, samt en parallell til hans egen hjemby.

LES OGSÅ: Frankrike-ekspert: – Kolossalt tap av kulturarv

– Jeg vil komme med beroligende og solidariske ord til den franske nasjon, også som borger av Gdansk, som ble 90 prosent ødelagt og nedbrent og senere gjenoppbygget. Dere kommer også til å gjenoppbygge katedralen deres, sa han.

– Fra Strasbourg, den franske EU-hovedstaden, ber jeg alle 28 medlemsland om å bistå i dette arbeidet, sa han videre.

LES OGSÅ: Kunstverk skal være reddet

Sorg i russiske hjerter

Russlands president Vladimir Putin sier tirsdag i en melding til Emmanuel Macron at brannen har ført til «sorg i russiske hjerter», og han tilbyr franskmennene hjelp.

– Notre-Dame er et historisk symbol på Frankrike. Det er en uvurderlig skatt i europeisk og verdens kulturarv, og et av de viktigste kristne stedene, heter det i meldingen fra Putin.

Andre profilerte ledere som Angela Merkel, Theresa May og Donald Trump har også vist sin støtte til triste parisere etter branntragedien.