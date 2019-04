Minst 28 personer døde i turistbussulykke på Madeira

Saken oppdateres.

Ulykken skjedde i kystbyen Canico øst for hovedstaden Funchal på den portugisiske øya ved 18.30-tiden onsdag kveld lokal tid.

I en uttalelse til den portugisiske kringkasteren RTP opplyser borgermester i Santa Cruz Filipe Sousa at 28 personer har omkommet i bussulykken. Et tjuetalls personer er fraktet til sykehus med varierende skadeomfang.

Blant de døde er det 11 menn og 17 kvinner. Alle de omkomne er tyske statsborgere, opplyser Sousa.

Mistet kontrollen

Ulykken skal angivelig ha skjedd da sjåføren mistet kontrollen over bussen i en bratt og krapp sving. Bussen kjørte av veien og veltet ned en bratt skråning før det krasjet inn i taket på et hus.

Bilder fra stedet viser bussen liggende på siden i skråningen like overfor en bygning. Den portugisiske sjåføren og guiden skal ifølge portugisiske medier ha overlevd ulykken, og er fraktet til sykehuset i Funchal.

Bussen hadde nettopp forlatt hotellet Quinta Splendida da den kjørte ut av veien, skriver El Pais. Ifølge nyhetsbyrået AP skal det ha vært fint vær og god sikt da ulykken skjedde.

Portugals president Marcelo Rebelo de Sousa reiser i løpet av kvelden til Madeiras hovedstad Funchal, opplyser Lusa. Portugisiske myndigheter opplyser at de har startet etterforskning av ulykken.

Uvisst om nordmenn er involvert

Den vulkanske Madeira-øya er kjent for sitt bratte fjellterreng og for sitt stabile klima, og er et populært turistmål.

Utenriksdepartementet opplyser til NTB at de arbeider med å finne ut om nordmenn er involvert i ulykken.

Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent. Det var totalt 51 passasjerer på bussen, ifølge portugisiske medier.

Apollo sier til NTB at ingen av deres reisende var om bord i bussen. Turoperatør Ving opplyser til NTB at de har 30 norske gjester på Madeira, mens TUI opplyser at 16 nordmenn for øyeblikket reiser med dem på den portugisiske øya.

– Ingen av våre norske eller nordiske gjester er involvert i ulykken, sier pressekontakt Nora Aspengren i turoperatøren TUI til NTB.