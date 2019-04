Minst 50 drept og 280 skadet i eksplosjoner i kirker og hoteller på Sri Lanka

Like før klokken 06.00 norsk tid meldte nyhetsbyrået NewsNow360 om en eksplosjon i en kirke i byen Colombo, sørvest på Sri Lanka.

De foreløpige dødstallene varierer i ulike mediekanaler.

En talsmann for sykehuset i Colombo sier at 30 personer har omkommet og at 283 er skadde, skriver nyhetsbyrået AP.

En polititalsmann oppgir enda høyere tall. Han sier minst 42 er drept.

NewsNow360 melder på Twitter at over 50 personer er døde etter eksplosjonen på St. Sebastian's Church i Katuwapitiya i Negombo.

En kirke i Colombo, en kirke i Negombo like nord for hovedstaden og en kirke i Batticaloa øst på øya er rammet, melder BBC.

Videre er tre hoteller i den sentrale delen av Colombo rammet. Det dreier seg om femstjernershotellene Shangri La, Cinnamon Grand og Kingsbury, ifølge kanalen.

Til sammen skal det ha skjedd minst seks eksplosjoner.

#SriLanka: A third explosion reported near the Kingsbury Hotel and Shangri-la Hotel in the city of Colombo. Several casualties reported. #lka pic.twitter.com/ZtUMy3Ozsg