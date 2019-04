Sju pågrepet etter Sri Lanka-angrepene

Husker du disse spillene? Her kan du spille dem igjen

Nasjonalt portforbud etter at over 200 er drept i kirke- og hotellangrep på Sri Lanka

Søreide: – Vi jobber med å få oversikt over nordmenn på Sri Lanka

Saken oppdateres.

Uttalelsen kommer fra forsvarsminister Ruwan Wijewardene og er videreformidlet av Harsha de Silva, som er statsråd for økonomiske reformer.

Det foreligger foreløpig ingen flere detaljer om pågripelsene.

Over 190 personer er drept i søndagens angrep.

En åttende eksplosjon har rammet Sri Lankas hovedstad Colombo, opplyser politiet. Myndighetene innfører portforbud.

Sri Lankas forsvarsminister Ruwan Wijewardena innfører portforbud med umiddelbar virkning etter søndagens angrep. Portforbudet omfatter hele landet og varer fra klokken 18 søndag til klokken 6 mandag morgen, lokal tid.

Åttende eksplosjonen

Den åttende eksplosjonen fant sted i forstaden Orugodawatta nord for Colombo. Det foreligger så langt ingen opplysninger om eventuelle drepte eller sårede.

Kort tid i forveien meldte politiet om en sjuende eksplosjon i forstaden Dehiwala sør i hovedstaden. En BBC-reporter melder at den fant sted i et lite hotell overfor Dehiwala Zoo. To personer ble drept i den sjuende eksplosjonen, ifølge politiet.

Tidligere søndag ble nærmere 160 mennesker drept i seks ulike eksplosjoner som rammet tre kirker og tre hoteller på Sri Lanka.

35 utlendinger er blant de drepte, opplyser en polititalsperson til AFP.

500 sårede

En sykehuskilde opplyser at amerikanske, britiske og nederlandske statsborgere er blant de drepte. Videre er nesten 500 er såret, ifølge AP.

– Den norske ambassaden i Colombo arbeider for å få klarhet i om nordmenn er rammet i forbindelse med eksplosjonene på Sri Lanka, sier Utenriksdepartementets pressetalsperson Per Bardalen Wiggen til NTB.

Kirken St. Anthony's Shrine i Colombo, St. Sebastian's Church i Negombo like nord for hovedstaden og Zion Church i Batticaloa øst på øya er rammet. Videre er tre hoteller i den sentrale delen av Colombo rammet. Det dreier seg om femstjernershotellene Shangri La, Cinnamon Grand og Kingsbury, melder BBC.

En tjenesteperson sier det dreier seg om til sammen seks eksplosjoner som fant sted omtrent samtidig første påskedag på Sri Lanka. Den første meldingen dreide seg om eksplosjonen i kirken i hovedstaden. 30 minutter senere kom meldingene om eksplosjoner i de to andre byene.

Det er mistanke om at eksplosjonene i to av de tre kirkene ble utført av selvmordsbombere, ifølge tjenestepersonen.

Kraftige eksplosjoner

Alex Agieleson, som var nær St. Anthony's Shrine i hovedstaden, sier bygninger rundt kirken ristet som følge av eksplosjonen. Et stort antall sårede ble fraktet bort i ambulanser, forteller han.

St. Sebastian's Church i Negombo har på sin Facebook-side lagt ut bilder som viser ødelagte vegger. Taket er blåst bort, og dører og vinduer slått ut.

En talsmann for hotellet Cinnamon Gard, som ligger nær statsministerboligen, sier eksplosjonen rammet en restaurant der minst én person ble drept.

Advarsel

Landets øverste politisjef hadde ti dager i forveien sendt ut nasjonalt varsel om risiko for mulige selvmordsangrep, ifølge dokumenter som AFP har fått tilgang til.

– Utenlandsk etterretning har meldt at NTJ (National Thowheeth Jama'ath) planlegger å gjennomføre selvmordsangrep mot viktige kirker og den indiske ambassaden i Colombo, het det i varselet.

NTJ er en radikal muslimsk gruppe på Sri Lanka som fikk oppmerksomhet i fjor da den ble koblet til ødeleggelse av buddhist-statuer.

Så langt har ingen uttalt at de sto bak søndagens angrep, og myndighetene har ikke nevnt begrepet terrorangrep, men lokale medier påpeker at det dreier seg om tilsynelatende målrettede angrep mot religiøse og økonomiske mål.

Flyplassene stengt

Flyplassene i Sri Lanka er stengt og kun passasjerer får komme inn i bygget, skriver avisen Navamani Newspaper på Twitter. Avisen skriver også at alle offentlige skoler blir stengt mandag og tirsdag grunnet bombingen.

Sri Lankas justisminister, Rauff Hakeem, sier i en pressemelding at dette er en tragisk hendelse, skriver Navamani Newspaper på Twitter.

- Jeg er utrolig trist over dagens koordinerte angrep på noen kristne kirker og enkelte hoteller. Vi forsøker fremdeles å forstå denne tragiske hendelsen. Jeg ønsker å fordømme disse skammelige og feige handlingene mot felleskapet vårt, skriver Navamani Newspaper.

– Grusomme scener

Mano Ganeshan, som er statsråd i landets regjering, har besøkt åstedet for eksplosjonene i Colombo. Han uttrykker sjokk over angrepene.

Finansminister Mangala Samaraweera sier angrepene ser ut til å ha vært «godt koordinert i et forsøk på å ta liv, skape kaos og anarki», og at «mange uskyldige folk» er drept.

En annen statsråd, Harsha de Silva, beskriver det han omtaler som «grusomme scener» ved St. Anthony's Shrine og at «mange kroppsdeler ligger strødd utover».

President Maithripala Sirisena ber folk om å beholde roen og bistå myndighetene. Statsminister Ranil Wickremesinghe fordømmer det han kaller «feige» angrep.

Om lag 10 prosent av landets befolkning er muslimer og rundt 6 prosent er kristne. Resten er i hovedsak buddhister.