TV-komiker stakk av med seieren i det ukrainske presidentvalget

Saken oppdateres.

Valgdagsmålinger viser en klar seier til komikeren Zelenskyj, som får en oppslutning på over 70 prosent.

– Jeg forlater presidentembetet, men jeg vil understreke at jeg ikke forlater politikken, sier Porosjenko etter å ha erkjent at resultatet var klart.

Nykomlingen Zelenskyj (41) har ingen tidligere politisk erfaring. Han har imidlertid spilt president i en ukrainsk TV-serie, noe som har sikret ham stor popularitet.

Hans ønske om å bli landets nye president ble først avvist som en spøk.

Men i første runde av valget for tre uker siden fikk Zelenskyj 30 prosent av stemmene, mot Porosjenkos 17 prosent. Siden ingen av dem fikk mer enn 50 prosent, ble det utlyst ny valgrunde.

Ny æra

Zelenskyj har selv lovet å «knuse systemet», og hans valgseier ses nærmest som en fallitterklæring for det politiske etablissementet i Ukraina. Velgerne er lei tingenes tilstand og viste seg villig til å satse på et helt ubeskrevet blad framfor noen av de etablerte politikerne.

– Hvordan kan det ha seg at Ukraina er det fattigste landet med den rikeste presidenten, sa Zelenskyj under en opphetet presidentdebatt langfredag, et stikk til sittende president Porosjenko, som er forretningsmann med en stor formue.

Seieren til komikeren blir starten på nok en ny æra i Ukraina, et land som har hatt folkeoppstand to ganger på to tiår, og som har vært i en fem år lang konflikt med russiskstøttede separatister i øst.

– Nybegynner

Ukraina er avhengig av internasjonal bistand og russisk energi. Den ferske presidenten må ikke bare håndtere Verdens pengefond (IMF), men også Russlands mektige president Vladimir Putin.

Analytikere påpeker at Zelenskyjs politiske program i beste fall er vagt. Det er også uklart hvordan hans regjering vil se ut.

I tillegg har flere satt spørsmålstegn ved ekskomikerens tilknytning til den omstridte oligarken Igor Kolomojskij.

– Et fem år langt presidentskap er ikke en komedie du bare kan skru av hvis du ikke synes det er morsomt lengre, skrev Porosjenko på Facebook lørdag, i et siste forsøk på å bremse Zelenskyjs framgang.

Korrupsjonsbekjempelse

Men Zelenskyjs fortid som komiker har heller vist seg å være et sterkt kort. I januar oppkalte han partiet sitt etter TV-programmet han ble kjent for, «Folkets tjener».

I likhet med karakteren han spilte i programmet, har Zelenskyj fokusert på korrupsjonsbekjempelse. Han har lovet å fjerne immuniteten presidenter, parlamentsmedlemmer og dommere har og innføre livstidsutestengelse fra politiske verv for korrupsjonsdømte.

Med det har Zelenskyj klart å få kontakt med ukrainske velgere som har sett seg lei av korrupsjon, fattigdom og en krig som har krevd 13.000 liv.

– Det er et håp om at en enkel mann kan forstå oss bedre og demontere systemet vi har i landet vårt, sier 29 år gamle Zelenskyj-tilhengeren Yuliya Lykhota.