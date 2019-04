Tre dansker drept på Sri Lanka

- Synd at brannvesenet må bruke tid på «toilljfakte»

Personbil kom over i motsatt kjørefelt på E6 ved Berkåk

- Jeg hater ikke bjørnen. Det er et fantastisk dyr. Men det er bra de skjøt ham

Nasjonalt portforbud etter at over 200 er drept i kirke- og hotellangrep på Sri Lanka

Saken oppdateres.

Det opplyser Udenrigsministeriets Borgerservice på Twitter. De pårørende er informert.

Et fly fra det danske forsvaret sendes søndag kveld til landet for å hjelpe dansker etter de omfattende terroraksjonene.

– I flyet vil det være folk fra utenriksdepartementets Borgerservice, politiet og akuttjenestene. De skal bistå de danskene som måtte ha behov på stedet, sier Ib Petersen i dansk UD.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har avbrutt sin ferie og reiser hjem fra Færøyene. Han var søndag ettermiddag på vei til Danmark.

Fra Sverige meldes det at de tre største reisebyråene, Ving, TUI og Apollo, opplyser at alle deres reisende er gjort rede for og har det bra etter forholdene. Ving har ennå ikke kommet i kontakt med en av sine grupper, men denne befinner seg langt fra Colombo og Negombo.

Turistmyndighetene på Sri Lanka opplyser til nyhetsbyrået DPA at 32 av 207 som ble drept i angrepene var utledninger, blant dem amerikanske, britiske, kinesiske og tyrkiske statsborgere.

Åtte pågrepet

Åtte personer er pågrepet etter søndagens angrep mot kirker og hoteller på Sri Lanka, opplyser landets statsminister.

Statsminister Ranil Wickremesinghe sier at det så langt er lokale navn som er kommet opp i etterforskningen, men at etterforskerne også ser på mulige internasjonale forgreininger.

Han erkjenner også at det var opplysninger i forkant om at et angrep kunne komme.

– Mens dette pågår, må vi også se på hvorfor gode nok forholdsregler ikke ble tatt, sier statsministeren.

Wickremesinghe understreker imidlertid at regjeringens første prioritet er å «pågripe terroristene».

Myndighetene på Sri Lanka innfører portforbud fram til mandag etter at over 200 mennesker er drept i det de kaller terrorangrep mot kirker og hoteller.

Portforbudet gjelder med umiddelbar virkning og skal vare fram til klokken 6 mandag morgen, uttalte forsvarsminister Ruwan Wijewardena søndag.

Myndighetene har også sperret tilgang til sosiale medier.

Minst 207 personer er drept og 450 såret etter angrepene som var rettet mot kirker og hoteller søndag, bekrefter en polititalsmann.

Seks eksplosjoner rammet tidligere søndag tre kirker og tre hoteller. Noen timer senere ble en eksplosjon nummer sju registrert. Den rammet et lite hotell i Dehiwala sør i hovedstaden. Der ble to personer drept.

En eksplosjon nummer åtte fant sted kort tid etter. Den fant sted da politiet gikk inn i et hus i en forstad nord i hovedstaden for å gjennomsøke boligen. Der sprengte en selvmordsbomber seg. Husets øverste etasje raste sammen og tre politifolk ble drept, opplyser en politikilde.

Turister drept

Tolv av de drepte var utenlandske statsborgere, opplyser myndighetene på Sri Lanka.

En sykehuskilde opplyste tidligere søndag at amerikanske, britiske og nederlandske statsborgere er blant de drepte. Danske statsborgere kan være blant de drepte eller de nærmere 500 som er såret, ifølge meldinger, men dansk UD har ikke fått bekreftet opplysningene.

Også Norge jobber med å få oversikt.

– Den norske ambassaden i Colombo arbeider for å få klarhet i om nordmenn er rammet i forbindelse med eksplosjonene på Sri Lanka, sier Utenriksdepartementets pressetalsperson Per Bardalen Wiggen til NTB.

Kirken St. Anthony's Shrine i Colombo, St. Sebastian's Church i Negombo like nord for hovedstaden og Zion Church i Batticaloa øst på øya, samt de tre femstjernershotellene Shangri La, Cinnamon Grand og Kingsbury i den sentrale delen av Colombo, ble rammet i de seks første eksplosjonene søndag

Det er mistanke om at eksplosjonene i to av de tre kirkene ble utført av selvmordsbombere, ifølge tjenestepersonen.

Forsvarsminister Ruwan Wijewardena omtaler angrepene som terror.

Advarsel

Landets øverste politisjef hadde ti dager i forveien sendt ut nasjonalt varsel om risiko for mulige selvmordsangrep, ifølge dokumenter som AFP har fått tilgang til.

– Utenlandsk etterretning har meldt at NTJ (National Thowheeth Jama'ath) planlegger å gjennomføre selvmordsangrep mot viktige kirker og den indiske ambassaden i Colombo, het det i varselet.

NTJ er en radikal muslimsk gruppe på Sri Lanka som fikk oppmerksomhet i fjor da den ble koblet til ødeleggelse av buddhist-statuer.

Nærmere 10 prosent av landets befolkning er muslimer og rundt 7 prosent er kristne. 13 prosent er hinduer mens det store flertallet på 70 prosent er buddhister.

Så langt har ingen uttalt at de sto bak søndagens angrep.

Øystaten var i 37 år preget av en brutal borgerkrig mellom regjeringen og den tamilske LTTE-geriljaen (Tamiltigrene) som ble avsluttet i 2009.

– Grusomme scener

Alex Agieleson, som var nær St. Anthony's Shrine i hovedstaden, sier bygninger rundt kirken ristet som følge av eksplosjonen. Et stort antall sårede ble fraktet bort i ambulanser, forteller han.

St. Sebastian's Church i Negombo har på sin Facebook-side lagt ut bilder som viser ødelagte vegger. Taket er blåst bort, og dører og vinduer slått ut.

Statsråd for økonomiske reformer, Harsha de Silva, beskriver det han omtaler som «grusomme scener» ved St. Anthony's Shrine og sier at «mange kroppsdeler ligger strødd utover».

President Maithripala Sirisena ber folk om å beholde roen og bistå myndighetene. Statsminister Ranil Wickremesinghe fordømmer det han kaller «feige» angrep.

Verdenssamfunnet fordømmer

En rekke land fordømte søndagens angrep, blant dem India, Pakistan og Afghanistan.

– Det finnes ikke noe sted for denne type barbarisme i vår region, skriver Indias statsminister Narendra Modi på Twitter.

Statsminister Erna Solberg (H) kaller angrepene avskyelige.

– Jeg fordømmer på det sterkeste de avskyelige angrepene mot kirker og hoteller på Sri Lanka denne påskemorgen. Mine tanker går til de som er rammet og deres pårørende, skriver Solberg på Twitter.

New Zealands statsminister Jacinda Ardern fordømmer angrepene og trekker linjer til moskéangrepene i Christchurch i forrige måned der 50 mennesker ble drept. Alle har rett til å praktisere sin religion i trygghet, slår hun fast.