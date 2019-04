Sri Lanka: Antall døde har steget til 359

Spillerne har et klart ansvar for å blø for klubben

Vi har alle et ansvar for å oppføre oss som folk

Det oppjusterte tallet på drepte ble gjort kjent onsdag formiddag lokal tid. Fra før var det kjent at minst 321 mennesker ble drept i det koordinerte angrepet om morgenen første påskedag.

Tre kirker og tre luksushoteller ble rammet av selvmordsbombere som slo til samtidig. Et mindre hotell ble rammet senere på dagen. I tillegg ble tre politimenn drept da en person sprengte seg selv da politiet gikk inn i en bolig i en forstad til Colombo.

Natt til onsdag er 18 personer blitt pågrepet i forbindelse med angrepene, opplyser politiet talsperson Ruwan Gunasekara. Dermed er totalt 58 personer arrestert de siste dagene. Statsminister Ranil Wickremesinghe gikk tirsdag ut med en advarsel og sa at flere mistenkte med tilgang til eksplosiver fortsatt er på frifot.

IS-påstand

IS hevder å stå bak terrorangrepene og publiserte tirsdag et bilde og en video av mennene som hevdes å stå bak. Sju av mennene ble også navngitt. Den ytterliggående islamistgruppen har ikke kommet med beviser som kan bekrefte påstanden om at de står bak.

Myndighetene i Colombo mener det trolig var den lokale islamistgruppa National Thowheeth Jama'ath (NTJ) som sto bak, men statsministeren erkjente at noen av angriperne kan ha reist til utlandet før angrepet.

– Vi, og helt sikkert sikkerhetsapparatet, har en oppfatning om at det var utenlandske forbindelser, og noen av politiets bevis peker mot det. Så hvis IS hevder å stå bak, vil vi følge opp denne påstanden, sa Wickremesinghe tirsdag, ifølge BBC.

Christchurch

Sri Lankas viseforsvarsminister Ruwan Wijewardene redegjorde samme dag for nasjonalforsamlingen om den tidlige etterforskningen. Han sa det er tegn på at angrepene ble utført som hevn for moskéangrepene på New Zealand 15. mars, melder Reuters.

Sikkerhetseksperter og analytikere tviler imidlertid på at det ville være mulig å planlegge et slikt samordnet angrep på så kort tid.

– Tidlig stadium

– Vi har ikke fått noen offisielle henvendelser eller mottatt etterretningsrapporter som underbygger det som er sagt på Sri Lanka, sa New Zealands statsminister Jacinda Ardern på en pressekonferanse i Auckland onsdag.

– Etterforskningen på Sri Lanka er i et tidlig stadium. Vi har tatt et skritt tilbake for å la dem foreta sine undersøkelser, men vi har ingenting nå som underbygger det som er sagt, la hun til.

Wijewardene utdypet ikke hvorfor myndighetene mener det er en forbindelse mellom selvmordsangrepene der minst 321 mennesker ble drept i påsken, og skytingen som kostet 50 mennesker livet for en drøy måned siden.