Maduro: Kuppforsøket mislyktes

Mann fengselsdømt for dyremishandling for andre gang

Her er Ajax-kometen igang med å ødelegge Tottenhams finaledrøm: - Soleklart best

Saken oppdateres.

I en TV-sendt tale tirsdag kveld sier Maduro at Juan Guaidó og opposisjonen forsøkte å «kaste en lovlig valgt regjering», skriver CNN.

I talen sier presidenten at han aldri vil overgi seg til «imperialistiske krefter». Han gir videre skryt til militæret som «har mot til kjempe for fred» i Venezuela og at regjeringen responderte med «nerver av stål, ro og effektivitet», skriver The Guardian.

Maduro kom videre med en beskjed til opposisjonens tilhengere:

– Dette kan ikke skje uten konsekvenser. Alle de involverte må overgi seg, sier han.

Det var tirsdag voldsomme sammenstøt i Caracas mellom regjeringsstyrker og Guaidós tilhengere.

I en uttalelse tirsdag kveld skriver Guaidó på Twitter at demonstrasjonene mot Maduro skal fortsette onsdag.