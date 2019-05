150 norske biler stanset av tysk politi – anklaget for ulovlig bilrace

SAS-pressekonferanser utsatt i over to timer

Saken oppdateres.

Nordmennene deltar i et arrangement som heter Euororally. Politiet grep inn etter at en eller flere deltagere foretok ulovlige forbikjøringer i rundt 250 kilometer i timen, skriver Aftenposten.

– Det politiet sier er at dette er et race og at det er illegalt. Vi er jo 150 biler, men de har video av en bil som har kjørt forbi andre i 250 kilometer i timen på veiskulderen. Det er viktig å understreke at de fleste har kjørt pent og fulgt reglene, sier en av deltagerne til Aftenposten. Han ønsker ikke å ha navnet sitt i avisen.

Alle de 150 sjåførene stanset for en felles lunsj ved 13-tiden, på en rasteplass vest for Rostock. Det var da politiet slo til og sperret utkjørselen fra plassen.

– Det har kommet en 50–60 tauebiler her nå. Det er litt fortvilet, sier deltageren til Aftenposten.

– Er alle deltagerne norske?

– Det er vel en tre-fire svenske biler, resten er norske.

Noen av bilførerne skal være pågrepet og tatt med til en politistasjon.

– Der ble de fratatt mobiltelefonene sine, men de har fått tilbake dem nå.

Eurorally skriver på hjemmesidene sine at «Eurorally er et arrangement for bilentusiaster som liker å reise med bil for å oppleve nye destinasjoner sammen med andre bensinhoder. Vi tar sikte på å gi deg en opplevelse på en gang i livet, bestående av flotte arrangementer som foregår i flere land langs ruten!»

Rallyet startet 1. mai i Oslo og alle deltagerne reiste om kvelden fra Göteborg til Kiel med fergeselskapet Stena Line.

Det er rundt 200 kilometer fra fergehavnen i Kiel til Rostock.