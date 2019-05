Fly skled av rullebane og havnet i elv

Saken oppdateres.

Boeing 737-flyet til selskapet Miami Air International greide ikke å stoppe etter landingen på en militærbase i 21-tiden fredag kveld og endte opp i elva ved enden av rullebanen, opplyser en talsperson for flyplassen ifølge CNN.

Flyet var et charterfly på vei til Naval Air Station Jacksonville fra den amerikanske Guantanamo-basen på Cuba med 136 militære og deres familiemedlemmer, samt et mannskap på sju.

Politiet i Jacksonville melder at flyet havnet på grunt vann og at alle om bord ble evakuert i live. 21 personer ble for sikkerhets skyld kjørt til lokale sykehus for sjekk.

Bilder fra stedet viser flyet der det ligger med buken i vannet. Kaptein Michael Connor, som er sjef på basen, sa på en pressekonferanse at hjulene står på elvebunnen og at det derfor er lite trolig at flyet blir tatt av strømmen og flyter av gårde.

Connor kaller det et mirakel at det gikk så bra, og at det kunne gått mye verre.

Borgermester Lenny Curry i Jacksonville opplyser at de har iverksatt tiltak for å få kontroll på drivstoff som kan ha lekket ut i vannet.

