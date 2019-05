Mor og baby drept i Gaza – 200 raketter skutt mot Israel

Saken oppdateres.

Lørdag kveld ble en bygning er truffet av et flyangrep i et boligområde på Gazastripen, opplyser øyevitner til nyhetsbyrået AP.

Mange av de palestinske rakettene ble skutt ned av det israelske rakettforsvaret, men en kvinne i 80-årene ble alvorlig såret da en rakett traff en skolebygning i Kiryat Gat, nær byen Ashkelon. En mann fikk moderate skader fra en annen rakett i samme område, skriver Haaretz. Ett hus ble skadd.

Israelske kampfly gikk raskt på vingene og angrep det forsvarsledelsen betegner som utelukkende militære mål, deriblant utskytningsramper for raketter på Gazastripen.

Stridsvogner og fly

Kampene brøt ut mens Hamas, som styrer Gazastripen, forsøker å presse Israel til å lette på blokaden, ti dager før Eurovision skal arrangeres i Tel Aviv.

Meldingene om et angrep mot en seks etasjer høy bygning med butikker og boliger i sentrum av Gaza by senere lørdag, kan tyde på at den israelske offensiven er under opptrapping.

En 37 år gammel gravid kvinne og hennes 14 måneder gamle datter ble drept da huset deres ble rammet av et israelsk luftangrep øst i Gaza by lørdag, ifølge helsedepartementet. Et annet barn ble såret. En talsperson for den israelske hæren sier de ikke har informasjon om angrepet.

Press fra Hamas

Tidligere på dagen ble en 22 år gammel sivil palestiner drept, og sent på kvelden melder helsedepartementet at en 25 år gammel motorsyklist ble drept av et droneangrep. Minst 17 palestinere er såret.

Til sammen er 120 militante mål angrepet av fly og stridsvogner, ifølge hæren, som regner med å ha drept fem eller seks væpnede palestinere siden fredag.

Den mindre militsen Islamsk jihad har tatt på seg ansvaret for flere av rakettangrepene og har truet med å skyte flere raketter inn i Israel. EU ber om at angrepene mot Israel opphører umiddelbart.

Egypt meklet fram en våpenhvile mellom Israel og Hamas før det israelske valget 9. april.

Forhandlingene har fortsatt med mål om å spikre en mer varig avtale. Hamas har krevd at Israel utvider fiskerisonen utenfor Gaza og tillater mer import og internasjonal bistand, ikke minst millioner av dollar fra Qatar til å finansiere lønninger og drivstoff.

Israelsk offiser skutt

Israel anklager Islamsk jihad for å ha utløst den siste voldsspiralen ved å skyte og såre to israelske soldater fredag, samtidig som nye protester pågikk nær grensegjerdet mot Israel.

To ubevæpnede palestinere ble drept og 50 andre såret da israelske soldater åpnet ild mot demonstrantene fredag, blant dem en helsearbeider.

To Hamas-medlemmer ble også drept i et israelsk flyangrep mot en Hamas-stilling etter at de israelske soldatene var blitt truffet av skudd fra den palestinske enklaven.

Over 200 palestinere er skutt og drept av israelske soldater og over 6.000 er såret under protester langs grensegjerdet siden de ukentlige fredagsprotestene begynte i mars i fjor. Én israelsk soldat som voktet gjerdet, er drept.

Eurovision

Israel har flere grunner til forsøke å få på plass en snarlig våpenhvile, påpeker analytikere. Statsminister Benjamin Netanyahu er opptatt med knallharde forhandlinger om å danne en ny koalisjonsregjering. Neste uke feires uavhengighetsdagen og minnedagen, og fra 14. mai skal Israel arrangere Eurovision.

Dessuten begynner ramadan til uka, og Hamas er desperat etter å få inn økonomisk hjelp til den muslimske høytidsmåneden, påpeker Haaretz.

(©NTB)