George R.R. Martin hevder HBO jobber med hele tre «Game of Thrones»-oppfølgere

Eieren opplevde at hunden ikke fikk puste. Veterinæren viser hva du må gjøre i samme situasjon

Kåre Ingebrigtsen har signert for ny klubb

- Naturen i Norge er også under sterkt press

Seks brannmenn siktet etter at norsk kvinne anmeldte gjengvoldtekt i Paris

Saken oppdateres.

Mandag opplyste ikke navngitte kilder til Sky News at fødselen var i gang. Kort tid etter kom bekreftelsen fra Buckingham Palace. Og ved 14.40-tiden lokal tid kunngjorte prins Harry at paret hadde fått en sønn.

Meghan og Harry giftet seg i mai i fjor og er bosatt nær Windsor slott. For få uker siden opplyste paret at de ønsket at fødselen skulle foregå så privat som mulig.