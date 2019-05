Theresa May trekker seg

Theresa May ventes å sette dato for avgang

Saken oppdateres.

Den britiske statsministeren møtte Graham Brady, leder i den såkalte 1922-komiteen i det konservative partiet, klokka 10 norsk tid.

– Det som forhåpentligvis vil skje, er at hun vil gå av som toryleder enten den 10. juni eller tidligere, og så vil hun forhåpentligvis bli sittende som fungerende statsminister inntil en ny toryleder er valgt, sier en anonym kilde i 1922-komiteen ifølge nyhetsbyrået Press Agency.

Klokken 11.05 bekrefter Theresa May at hun går av 7.juni 2019.

May kunngjorde sin avgang på en pressekonferanse utenfor statsministerkontoret i London fredag.

– Jeg har gjort alt jeg kunne for å overbevise parlamentsmedlemmene om å støtte brexit-avtalen med EU, men dessverre har jeg ikke lykkes, sa May, som føyde til at hun mener det er i landets interesse at en annen tar over.

Det konservative partiet vil dermed ha en lederkamp foran seg der en rekke navn er med i spekulasjonene.

Den nye partilederen vil mer eller mindre automatisk overta som statsminister.