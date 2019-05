Brexitparti kan bli EU-parlamentets største

Børsen: Han var best i krigekampen

Saken oppdateres.

Stemmetellingen pågår fortsatt i flere EU-land, men flere medier melder mandag morgen om en oppsiktsvekkende seier for Brexitpartiet.

Det ligger an til å bli større enn alle andre enkeltpartier i EU-parlamentet, ifølge den britiske avisa Daily Telegraph , tabloidavisa Daily Express og det svenske nyhetsbyrået TT.

Brexitpartiet ser ut til å få rundt 29 mandater. Dette er omtrent like mange som de konservative i Tyskland, men de britiske EU-motstanderne kan altså trekke det lengste strået til slutt.

Og strengt tatt består de tyske konservative av to partier – CDU og CSU.

– Har aldri skjedd før

Uansett er det klart at Brexitpartiet har danket ut alle andre partier i Storbritannia.

– Aldri tidligere i britisk politikk har et nytt parti dannet for bare seks uker siden, vunnet et nasjonalt valg, sier partileder Nigel Farage.

Tradisjonelt har britisk politikk fungert som et topartisystem hvor De konservative og Labour har dominert. Men begge disse partiene ligger nå nærmest med brukket rygg.

9 prosent til Toryene

De konservative, som sitter i regjering, får bare 9 prosent av stemmene. Labour får 14 prosent – mindre enn halvparten av Brexitpartiet, som får nærmere 32 prosent.

Også Liberaldemokratene, som mener Storbritannia må bli værende i EU, gjør et kanonvalg. Med en økning på 13 prosentpoeng fra forrige valg, opp til 20 prosent, ligger EU-valget an til å bli deres beste noensinne.

Også miljøpartiet Green er i medvind. De har gått opp 4 prosentpoeng til 12 prosent.

Paradoksalt

Partiene i EU-parlamentet samarbeider i større grupperinger som består av beslektede partier fra de ulike landene. Grupperingen som samlet sett har fått flest stemmer i EU-valget, er EPP, som består av konservative og kristendemokratiske partier.

På rangeringen over enkeltpartier ligger den høyrepopulistiske italienske Ligaen rett bak Brexitpartiet og de konservative i Tyskland.

Nigel Farage og Brexitpartiet kan paradoksalt nok ende opp som en slags seierherre i et valg hvor britene egentlig aldri skulle ha deltatt.

Etter planen skulle Storbritannia nå allerede vært ute av EU. Når eller hvis brexit til slutt blir en realitet, vil en del av landets plasser i EU-parlamentet bli fordelt på andre EU-land.