Legger ned etterforskningen og slutter i justisdepartementet

Saken oppdateres.

Mueller har i snart to år gransket anklager om russisk innblanding i 2016-valget og kontakter mellom Russland og Donald Trumps valgkampstab. I dag la han ned etterforskningskontoret og kom med en avsluttende uttalelse til det amerikanske folk.

Mueller varslet i starten av uttalelsen at han avslutter etterforskningen og slutter i justisdepartementet.

Derfor kunne ikke Trump tiltales

Videre forklarte Mueller hvorfor etterforskningen ikke kunne konkludere i om president Donald Trump har brutt loven.

– Teamet mitt kunne ikke avgjøre om presidenten begikk lovbrudd ved å hindre etterforskningen. Hadde vi hatt bevis for at han IKKE gjorde det, ville vi rapportert det.

Videre om president Trump:

- En president kan ikke bli tiltalt for et føderalt lovbrudd så lenge han er sittende president. Det er grunnlovsstridig. Ettersom etterforskningen utgikk fra justisdepartementet var det å tiltale presidenten ikke en mulighet vi kunne vurdere.

Rapporten taler for seg selv

Mueller kommer ikke til å uttale seg mer om etterforskningen etter dagens uttalelse. Han svarte ikke på spørsmål fra salen og mener rapporten snakker for seg selv.

Han viser til at rapporten inneholder alt han har å si, og mener at han derfor ikke ser noen grunn til å stille i kongressen for offentlig høring om rapporten.

- Ordene er valgt med omhu og er det vi har å si om saken, sa han.