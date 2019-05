NÅ: Mueller varsler uttalelse om Russland-granskingen

Mer enn hver fjerde seng på nattoget står ubrukt. Her er den spesielle forklaringen

Spesialetterforsker Robert Mueller varsler i dag sin første offentlige uttalelse om den nesten to år lange Russland-granskingen.

Washington Post har kilder på at uttalelsen vil vare i åtte minutter og at Det hvite hus fikk beskjed tirsdag kveld om at Mueller skulle uttale seg onsdag.

Mueller skal uttale seg om granskingen klokken 11 (klokken 17 norsk tid), opplyser justisdepartementet i Washington.

Det vil være hans første offentlige uttalelse etter at han ble utnevnt som spesialetterforsker i mai 2017.

Mueller har i snart to år gransket anklager om russisk innblanding i 2016-valget og kontakter mellom Russland og Donald Trumps valgkampstab.