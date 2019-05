Kaptein på cruiseskip i varetekt etter turistbåtforlis – leting etter savnede fortsetter

Kjørte fra ulykkessted for å få mobildekning

Champions League-finalen: Hvilke spillere er best? Vi har sjekket med ekspertene

Her setter Haaland utrolig scoringsrekord i VM: – De må ha mareritt om ham

RBK-legenden skal løpe maraton i New York: Får professorhjelp for å finne formen

Dette sier storscorerne om Haalands utrolige VM-rekord: – Viktig at han ikke lever på dette

Vanvittig sluttspurt ga god sesongstart for Jakob Ingebrigtsen: – Jeg ble bare bedre og bedre

Karsten Warholm knuste alle under krevende forhold - avslører suksessgrepet

Assange for syk til å delta i rettsmøte

Saken oppdateres.

Sju personer er bekreftet omkommet etter forliset onsdag kveld og 21 er savnet. Sju er funnet i live. Alle om bord på turistbåten var sørkoreanske turister, med unntak av to ungarske besetningsmedlemmer. De to ungarerne – kapteinen og en assistent – oppgis å være blant de savnede. Ingen på elvecruiseskipet Viking Sigyn ble skadd.

Ungarske myndigheter har foreløpig lagt mye av skylden på turistbåten Hableany, som skal ha svingt inn foran cruiseskipet før ulykken.

Mannskapet på cruiseskipet er blitt avhørt i forbindelse med etterforskningen. Torsdag kveld ble skipets 64 år gamle ukrainske kaptein satt i varetekt, mistenkt for handlinger som ledet til ulykken.

Det norskeide cruiserederiet Viking, som eies av Torstein Hagen, understreket i en uttalelse torsdag morgen at det samarbeider med myndighetene. NTB har kontaktet rederiet, men fram til torsdag kveld ennå ikke fått noen kommentar.

Hagens rederi eier også Viking Sky, som var nær ved å forulykke på havstrekningen Hustadvika i Møre og Romsdal i mars i år. I begynnelsen av april kolliderte et annet av rederiets skip med en oljetanker i Nederland.

Pakketur endte i tragedie

Sørkoreanerne var på pakketur til Europa. Sist lørdag ankom de München, og meningen var at turen skulle vare i én uke. Den sørkoreanske turoperatøren opplyser at det var 30 turister, to reiseguider og en fotograf i reisefølget. Flere familier var blant deltakerne.

Onsdag kveld var de på elvesightseeing i Budapest. Turistbåten deres kantret og sank i løpet av sekunder etter kollisjonen med Viking Sigyn. Nær 30 mennesker er trolig døde. Sammenstøtet skjedde like ved Margaret-brua, nær parlamentsbygningen i den ungarske hovedstaden.

Utenriksdepartementet i Sør-Korea har opplyst at ingen av turistene hadde på seg redningsvester.

Turistbåten var 26 meter lang med to dekk og kunne ta opptil 60 passasjerer. Talsmann Mihaly Toth for selskapet Panorama Deck, som eier turistbåten, sier til det ungarske nyhetsbyrået MTI at det ikke var noen tekniske feil på båten.

Søk etter savnede

Det regnet mye i Budapest natt til torsdag, noe som skapte utfordringer for redningsarbeidet. Det er også mye vann i elven, og strømmen er sterk, med en hastighet på 9–11 kilometer i timen. Temperaturen i vannet er 10–12 grader, ifølge lokale medier.

– Strømmen var så kraftig at folk fløt bort, men redningsmannskapene kom ikke, sier en sørkoreansk kvinne som overlevde, til det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Et kart utarbeidet av politiet viser stedene og tidspunktene der de sju omkomne ble funnet. Den ene av dem ble funnet nesten 12 kilometer unna ulykkesstedet, rundt to og en halv time etter forliset.

Redningsmannskapene lette torsdag kveld fortsatt etter 21 savnede personer, men det er lite håp om å finne flere overlevende.

– De som deltar i søket fortsetter å gjøre alt de kan, langs hele den ungarske strekningen av Donau, for å finne de savnede, opplyser politiet.

Pårørende på vei

Personene som er bekreftet omkommet, er i alderen 31 til 66 år. De er identifisert som seks kvinner og én mann. Også ei seks år gammel jente var med på turen. Statusen hennes er ukjent, men hun er ikke på listen over overlevende.

Flere sørkoreanske tjenestemenn er ventet til Ungarn i løpet av det neste døgnet. Også pårørende er på vei til Budapest.

Det kan ta flere dager å heve båten, som er rundt 70 år gammel og bygget i det tidligere Sovjetunionen, ifølge politiet.