Frontline: Ingen nordmenn på oljetankeren som brenner

Saken oppdateres.

En representant for tankrederiet sier til VG at mannskapet stort sett består av folk fra Russland, Georgia og Filippinene.

– Det jeg kan si er at alle 23 om bord er i sikkerhet. De er overført til et annet skip i nærheten, opplyser representanten.

Han forteller at tankskipet Front Altair står i brann i Omanbukta.

Kystvakta i Oman har bekreftet at oljetankeren er blitt utsatt for et angrep. Enkelte kilder hevder skipet er blitt rammet av en torpedo. Representanten for Frontline kan ikke bekrefte dette, men sier at «vi har hørt det samme».

Også tankskipet Kokuka Courageous skal ha blitt utsatt for et angrep i Omanbukta torsdag.