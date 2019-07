Tolv skutt i masseskyting i New York

Saken oppdateres.

Politiet har funnet et skytevåpen, men skytteren er fortsatt på frifot, skriver avisen New York Post.

Skytteren skal ha åpnet ild fra et forsamlingshus, men motivet bak skytingen er ikke kjent.

Borgermester Bill de Blasio har sendt ut følgende Twitter-melding om skytingen:

– We had a terrible shooting in Brownsville tonight that shattered a peaceful neighborhood event. Our hearts go out to the victims.

We will do everything in our power to keep this community safe and get guns off our streets.

Masseskytinger skjer nærmest daglig i USA, og hittil i år har det vært 241 slike, viser en oversikt fra Gun Violence Archive.