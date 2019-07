Prins Harry vil ikke ha flere enn to barn

Saken oppdateres.

I et intervju med britiske Vogue, som kona Meghan er gjesteredaktør for, diskuterer prinsen blant annet neste generasjonens liv på kloden med den 85 år gamle antropologen Dr. Jane Goodall.

– Vi er den arten på kloden som ser ut til å tro at den tilhører bare oss, og bare oss, sier prins Harry i intervjuet ifølge People.

Han forteller videre at han alltid har hatt en tilknytning og en kjærlighet for naturen, og sier at han alltid har vært bevisst på å ha det, men at det å bli far har endret hans perspektiv.

– Jeg vil ha maksimum to barn, sier Harry og fortsetter:

– Jeg har alltid tenkt at dette stedet er lånt.

34-åringen mener vi burde klare å etterlate kloden i en bedre tilstand for den neste generasjonen. Han sier også at menneskeheten er i ferd med å bli kokt levende.

Prins Harry og hertuginne Meghan fikk i mai sønnen Archie.