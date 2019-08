Trump gir mental sykdom og internett skylden for massakrer

Med et smil ga han huset til de eldre for over 20 år siden. Nå er ikke Marvin like blid

– USA gråter for de falne, sa presidenten da han talte til nasjonen etter de to masseskytingene som krevde 31 menneskeliv i Texas og Ohio.

Trump kalte angrepene for barbariske og ondskapsfulle, men gjentok at gjerningsmennene bak slike massakrer i hans øyne er psykisk syke monstre.

Ifølge Gun Violence Archive har det vært 255 slike masseskytinger der fire eller flere personer er skutt i USA hittil i år, i gjennomsnitt mer enn en per dag.

– Det er mental sykdom og hat som får folk til å trykke på avtrekkeren, ikke våpnene selv, sa Trump, som ikke ser noen grunn til å skjerpe USAs våpenlover.

Trump vil derimot gjøre det lettere å sperre inne alvorlig psykisk syke personer. Han vil også gjøre kortere prosess med dem som begår hatkriminalitet og massedrap.

– Jeg har i dag bedt justisdepartementet foreslå lovgiving som sikrer at de som begår hatkriminalitet og massedrap, blir dømt til døden, og at straffen fullbyrdes raskt, besluttsomt og uten årelange og unødvendige forsinkelser, sa Trump.

Rasistisk motivert

21-åringen som drepte 22 mennesker i El Paso i Texas, antas å stå bak et sterkt innvandringsfiendtlig og rasistisk manifest. Politiet etterforsker massakren som innenlandsk terrorisme.

Kritiske røster, blant dem flere framtredende demokrater, anklager Trump for å ha nørt opp under rasisme med sin hatske retorikk i sosiale medier, rettet mot innvandrere og kritikere.

– Han er en rasist og han nører oppunder rasisme i dette landet, tordnet Beto O'Rourke søndag. Han kjemper om å bli demokratenes presidentkandidat og kommer selv fra El Paso.

– På bakgrunn av Trumps konfliktskapende retorikk er det nærliggende å tenke at han må ta en del av ansvaret for denne typen masseskytinger som har et politisk motiv, sier seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier til NTB.

Forstyrrede sinn

Trump tok i mandagens tale rett nok avstand fra rasisme, og han langet samtidig ut mot voldelige TV-spill og internett som ifølge ham bidrar til å radikalisere «forstyrrede sinn».

– Vår nasjon må enstemmig fordømme rasisme, fordommer og hvit overmakt, sa han, men uten å svare på kritikken som rettes mot ham selv.

– Det må bli slutt på glorifiseringen av vold i samfunnet vårt, fortsatte han med henvisning til internett og sosiale medier.

– Vi må kaste lys over internettets mørke avkroker og stanse massemordene de utløser, fortsatte Trump, men uten å skissere hvordan dette skal skje.

Ikke imponert

Kritikerne lot seg ikke imponere over talen, fastholder at Trump med sin egen retorikk bidrar til å spre hat og rasisme og etterlyser samtidig konkrete tiltak for å skjerpe USAs våpenlover.

– Hvit overmakt er ingen mental sykdom, og våpen er et redskap hvite rasister benytter for å utøve sitt hat, sier senator Cory Booker, som også kjemper om å bli demokratenes presidentkandidat.

Trump oppfordret mandag Kongressen til å koble våpenlovene sammen med den omstridte innvandringsreformen han selv lenge har forsøkt å få på plass, men vil neppe lykkes med dette, tror USA-ekspert Hilmar Mjelde ved Universitetet i Bergen.

– Jeg har ingen tro på dette. De to partiene står svært langt fra hverandre i synet på våpenlovgivning. Demokratene mener våpen er problemet, mens Republikanerne mener mer bevæpning gir økt sikkerhet, sier han til NTB.