Jeffrey Epstein funnet død i fengselet

Ifølge New York Times ble den 66 år gamle forretningsmannen funnet død i cellen i varetektsfengselet på Manhattan i New York lørdag morgen. ABC News og AP viser til tjenestemenn som vil være anonyme, som sine kilder. Medisinske kilder i New York bekrefter at Epstein er død.

Epstein var under særlig overvåking etter et tidligere selvmordsforsøk.

Han ble pågrepet 6. juli, og påtalemyndigheten i New York tok ut siktelse mot ham for ett tilfelle av overgrep og ett tilfelle av menneskehandel. På grunn av fluktfare ble han nektet løslatelse mot kausjon.

Avviste anklagene

Epstein, som har vært nær venn med både president Donald Trump og tidligere president Bill Clinton, har avvist anklagene om menneskehandel og overgrep, som i teorien kunne gitt ham 45 års fengsel.

Pågripelsen i juli førte til at det ble iverksatt en gransking av hvordan myndighetene i Florida håndterte saken da han ble anklaget for lignende overgrep for ti år siden.

Arbeidsminister Alexander Acosta måtte deretter gå av etter å ha blitt kritisert for å et forlik han inngikk med Epstein mens han var riksadvokat i Florida. Epstein sa seg da skyldig i en mindre forseelse for å slippe mer alvorlige anklager.

Luksusliv

Før han ble arrestert, levde han et liv i luksus. Han omgikkes prinser og presidenter på en privat øy i Karibia og i en av de største boligene i New York.

Men det er aldri blitt helt klart hvordan han kunne avansere fra middelklassen i Brooklyn til å bli en av USAs rikeste investorer som donerte millioner av dollar til Harvard-universitetet og andre gode saker.