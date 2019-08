Amerikanske flymyndigheter forbyr bærbar Apple-modell i fly

To menn siktet etter å ha blitt stanset med 14-åring i bilen

Saken oppdateres.

USAs Federal Aviation Administration (FAA) opplyser om forbudet etter at Apple hadde tilbakekalt enkelte modeller av datamaskinen fordi batteriene kunne ta fyr, melder nyhetsbyrået Reuters.

– FAA er oppmerksom på tilbakekalte batterier som er brukt i noen Apple MacBook Pro-modeller og har varslet flyselskapene om dette, opplyser en talsmann for FAA.

Apple har ikke svart på nyhetsbyråets henvendelser i forbindelse med saken.

I juni opplyste Apple at selskapet ville tilbakekalle et begrenset antall 15-tommers MacBook Pro etter mistanke om at batteriene i datamaskinene kunne overopphetes. Dette dreide bare om maskiner som var solgt mellom september 2015 til februar 2017.