Italias statsminister Giuseppe Conte varsler sin avgang

Saken oppdateres.

– Det er slutt på denne regjeringen. Jeg vil nå gå til presidenten Sergio Mattarella og informere om min beslutning, sa Conte da han orienterte senatet om beslutningen tirsdag ettermiddag.

Mattarella kan be Conte om å prøve videre for å finne et alternativt flertall fra nasjonalforsamlingen, eller han kan akseptere avskjeden og se om det er andre kan samle en alternativ koalisjon. Om dette ikke går, er alternativet å utløse nyvalg, som kan skje tidligst i oktober.

– Det er uansvarlig å lage en regjeringskrise midt i august, sier Conte om Salvini.

Den politiske krisen ble utløst da visestatsminister og Liga-leder Matteo Salvini for to uker siden overraskende sa at koalisjonen med Femstjernersbevegelsen ikke lenger fungerte.

Den partiuavhengige jussprofessoren Giuseppe Conte ble i fjor hentet inn som kompromisskandidat til å lede regjeringen. Ligaens leder Matteo Salvini og Femstjernersbevegelsen-leder Luigi Di Maio er begge visestatsminister i koalisjonsregjeringen, som ble dannet for 14 måneder siden