Donald Trump avlyser besøk til Danmark

Saken oppdateres.

– Danmark er et veldig spesielt land med et utrolig folk, men basert på statsminister Mette Frederiksens kommentarer om at hun ikke er interessert i å diskutere kjøp av Grønland, vil jeg utsette møtet som var planlagt om to uker til en annen gang, skriver presidenten på Twitter.

Han skriver videre at statsministeren har spart både USA og Danmark for utgifter og jobb ved å være så direkte.

– Jeg takker henne for det, og jeg ser fram til å planlegge et nytt møte en gang i fremtiden.

– Vis mer respekt

Trump skulle etter planen besøke Danmark 2. og 3. september etter et besøk til Polen. Han var invitert av dronning Margrethe.

De konservatives talsperson på Folketinget for Grønland og tidligere næringsminister, Rasmus Jarlov, undrer seg over presidentens avlysning.

– Som dansk (og konservativ) er dette veldig vanskelig å forstå. Uten noen grunn antar Trump at (en autonom) del av landet vårt er til salgs. Og så avlyser han fornærmende et besøk som alle var med å forberede, skriver han på Twitter og fortsetter:

– Er deler av USA til salgs? Alaska? Vis mer respekt, takk.

Eiendomskjøp

Presidenten bekreftet forrige uke at ideen om å kjøpe Grønland har blitt diskutert i Det hvite hus. Årsaken er øyas strategiske betydning og fordi øya etter hans mening er en økonomisk byrde for Danmark.

Trump, som skapte sin formue i New Yorks eiendomsmarked og eier eller leier ut eiendommer over hele verden, beskrev en eventuell overtakelse av Grønland som et eiendomskjøp.

Både Danmarks statsminister Mette Frederiksen og Grønlands landsstyreformann Kim Kielsen har imidlertid avvist Trumps forslag tvert. Frederiksen har kalt det absurd at Trump vurderer å prøve å kjøpe verdens største øy.

– Grønland er ikke til salgs. Grønland er ikke dansk. Grønland er grønlandsk. Jeg håper at dette ikke er noe som er alvorlig ment, sier Frederiksen til den grønlandske avisa Sermitslaq.