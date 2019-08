Trump fornærmet på Danmarks statsminister etter Grønland-utspill

Mann tiltalt for overgrep mot 46 mindreårige jenter

Saken oppdateres.

Frederiksens svar på Trumps Grønland-utspill er «vemmelig». Man snakker ikke slik til USA, sa presidenten til journalister utenfor Det hvite hus onsdag.

Presidenten sa at han avlyser det planlagte Danmark-besøket fordi «man snakker ikke til USA på den måten», ifølge CNBCs politiske reporter Eamon Javers på Twitter.

Da hadde Fredriksen på en pressekonferanse i København tidligere på dagen sagt at hun er «ergerlig og overrasket» over avlysningen, som kom etter at Danmark avviste Trumps ønske om å kjøpe Grønland.

– Jeg har i likhet med mange andre sett fram mot besøket, og fremfor alt til å markere det sterke bilaterale samarbeidet. USA er en av våre viktigste allierte, sa Frederiksen.

– Vårt ønske om et forsterket strategisk samarbeid står fast, derfor står invitasjonen fast, sa hun videre.

– Trenger samarbeid

Ifølge Frederiksen trengs det et nærmere samarbeid mellom USA, Grønland, Færøyene og Danmark i Arktis.

– Vår invitasjon til et sterkere samarbeid om arktiske spørsmål står fortsatt fast. Arktis-området er viktigere enn noensinne, framholdt statsministeren.

Hun erkjente at det har vært en «diskusjon» med hensyn til salg av Grønland, men viste til at dette er blitt klart avvist av Kim Kielsen, leder for Grønlands selvstyremyndigheter.

Hun bedyret også at ingenting er endret i forholdet mellom USA og Danmark.

– Veldig spesielt land

Trump skulle ha besøkt Danmark 2. og 3. september etter et besøk i Polen. Men tirsdag ga han beskjed om at det ikke lenger er aktuelt fordi Frederiksen ikke ville diskutere et eventuelt salg av det selvstyrte territoriet.

– Danmark er et veldig spesielt land med et utrolig folk, men basert på statsminister Mette Frederiksens kommentarer om at hun ikke er interessert i å diskutere kjøp av Grønland, vil jeg utsette møtet som var planlagt om to uker, til en annen gang, skrev presidenten på Twitter.

Årsaken til at Trump ønsker å kjøpe Grønland er øyas strategiske betydning og det at Grønland etter hans mening er en økonomisk byrde for Danmark.

– Grønland ikke dansk

Frederiksen har kalt diskusjonen absurd.

– Grønland er ikke til salgs. Grønland er ikke dansk. Grønland er grønlandsk. Jeg håper at dette ikke er alvorlig ment, har Frederiksen uttalt til den grønlandske avisa Sermitslaq.

Trump ble invitert på statsbesøk av dronning Margrethe etter at han selv skal ha bedt om det. Saken har vakt sterke reaksjoner både i Danmark, andre europeiske land og USA.

Kommunikasjonssjef Lene Balleby i det danske kongehuset sier til Danmarks Radio at avlysningen kommer som en overraskelse. Til nyhetsbyrået Ritzau sier Balleby at hun ikke kan huske et statsbesøk som har blitt avlyst på så kort varsel.

Kritikk

Trump har beskrevet en eventuell overtakelse av Grønland som et eiendomskjøp. Han får kritikk fra flere hold etter avlysningen. Rufus Gifford, som er tidligere ambassadør for USA i Danmark, ber Grønland og Danmark om unnskyldning.

– Han ba dronningen om en invitasjon til et statsbesøk. Hun inviterte ham. Han takket ja. På slottet har de ventet på ham i flere uker. Danmark og Grønland avfeier hans fåfengte prosjekt. Han fornærmer hele landet. Han er et barn, tvitrer Gifford.