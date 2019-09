Orkanen Dorian øker i styrke - to millioner mennesker beordret evakuert i USA

23 bøtelagt for å ha kjørt for fort

Saken oppdateres.

Det melder USAs orkanvarslingssenter NHC i Miami, Florida.

Dorian har forårsaket flom og masseødeleggelser på Bahamas og så langt er 20 omkomne registrert der.

Fakta om orkanen Dorian Orkanen Dorian traff land i Elbow Cay på øygruppa Abacos på Bahamas søndag ettermiddag med vindstyrke på opptil 82,5 meter per sekund (kategori 5).

Kort tid etter ble det meldt om enorme ødeleggelser, med stormflo på mellom 5,5 og 7 meter.

På sin ferd over øystaten ble vindstyrken noe svekket. Samtidig avtok farten til rundt 1,6 kilometer i timen.

Da orkanen lå over øya Grand Bahama senere mandag, sto den nærmest stille mens den harvet opp landskap og bebyggelse og vannstanden steg.

Tirsdag morgen var Dorian svekket til orkan i kategori 3 med vindstyrke på 57 sekundmeter. Orkanens øye lå da like nord for Grand Bahama. Noe senere samme dag svekket orkanen seg til kategori 2.

Dorian fortsatte å herje Bahamas tirsdag. Senere samme kveld, lokal tid, nærmet den seg østkysten av Florida.

Nye prognoser fra USAs orkanvarslingssenter NHC viser at Florida ser ut til å unngå å bli truffet direkte.

Dorian ventes imidlertid å passere svært nær kysten av Georgia og South Carolina torsdag, og den kan muligens ramme North Carolina torsdag og fredag.

NHC varsler om stormflo og oversvømmelser.

Nærmere 2 million mennesker er beordret evakuert fra kystområder i Florida, Georgia, South Carolina og North Carolina. Også i Virginia lenger nord er beredskapen hevet.

Kilde: NTB/NHC

Orkanen har siden ferden over Abaco-øyene og Grand Bahama avtatt i styrke, men har nå begynt å øke på igjen. Natt til torsdag norsk tid ble vindstyrken registrert til 51 meter per sekund. Klokka 23 lokal tid onsdag, som var klokka 4 natt til torsdag norsk tid, lå Dorian 169 kilometer sør for Charleston i delstaten South Carolina. Da beveget værsystemet seg nordover med en fart på 11 kilometer i timen.

Det er ventet oversvømmelser og store skader som følge av stormen mange steder langs de sørlige delene av den amerikanske østkysten.

Nærmere 2 million mennesker er beordret evakuert fra kystområder i Florida, Georgia, South Carolina og North Carolina. Også i Virginia lenger nord er beredskapen hevet.

Trump i Twitter-kontrovers

Søndag tvitret president Donald Trump at delstater i USA ville bli truffet hardere enn ventet av orkanen Dorian, og nevnte Florida, South Carolina, North Carolina, Georgia – og Alabama.

Ikke lenge etterpå samme dag meldte værmeldingstjenesten i Alabama, National Weather Service's (NWS) i Birmingham at Alabama ikke var i faresonen for orkanen.

– Alabama vil IKKE bli påvirket av #Dorian. Vi gjentar, ingen effekt fra orkanen #Dorian vil merkes i Alabama. Værsystemet vil ligge altfor lang øst, lød beskjeden.

Aldri i fare

Til tross for at flere meteorologer støttet opp om at Alabama ikke hadde vært i fare, sto Trump fast ved påstanden.

– Jeg vet at Alabama var med i den første værmeldingen. Vi har faktisk et bedre kart enn det som kommer til å bli lagt fram, der vi har mange linjer som går direkte – mange modeller, hver linje er én modell – og de går rett gjennom. Og i alle tilfeller blir Alabama truffet om ikke lett så i noen tilfeller ganske hardt. De gir faktisk en 95 prosent risiko, sa Trump til pressen mandag om prognosen sin.

Ifølge værmeldingstjenestene i USA har ingen steder i USA hatt høyere enn 60 prosent risiko for å faktisk bli truffet av Dorian, ingen har hatt 95 prosent. Flere meterologer har kritsert Trump for å være unøyaktig og ikke å følge med.

– Hvis han skal bidra med oppdatert informasjon, så må han være oppdatert, sier meteorolog Ryan Maue, og sier det er her feilen ligger – den forsinkede informasjonen.

Viste fram kart

Trump står fortsatt fast ved at han har rett. Under en pressekonferanse i Det hvite onsdag presenterte han det som skulle være beviset for kartet hans, et kart fra orkanvarslingssenteret NHC som viser hvilken vei Dorian var ventet å ta – i forrige uke.

Da Trump holdt opp kartet for å gi journalistene en bedrer titt, ble det klart at området som var i faresonen for å bli truffet hadde blitt redigert: Risikosonen for Dorian var tilsynelatende blitt utvidet med sort tusj til å inkludere delstaten Alabama.

For å ytterlige bevise påstanden sin om at Alabama har vært i fare, la Trump senere ut et kart der noen linjer går gjennom Alabama.

– Dette var den opprinnelige spådommen for orkanen da den var på et tidlig stadium. Som dere ser, nesten alle modeller forutsa at den ville gå gjennom Florida og så treffe Georgia og Alabama. Jeg tar imot unnskyldninger fra Falske Nyhetsmedier, skriver Trump.

