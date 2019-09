Tre personer drept i skyteepisode i Nederland

Her stemmer ordførerkandidatene ved årets valg

Ryde og kommunen er blitt enige om ny sluttdato for elsparkesykler i Trondheim

«Handmaid's Tales»-fansen prøver å hacke forlaget for å få tak i oppfølgeren

Her lusker gaupa rundt i boligfeltet i Trondheim

Her kommer restene av den tropiske orkanen Dorian. Slik er virkningen i Trøndelag.

I AtBs tvetydige svar ligger et signal om at de kan tenke seg å ta seg til rette

To partier har sin valgvake på sportspub

Historisk nedtur for Ap, men beholder Trondheim

Myndighetene på Bahamas avviser at de dysser ned dødstall

Forhåndsstemmene i Oslo: MDG nesten på 17 prosent, Ap under 20

Ap ligger an til tidenes dårligste fylkestingsvalg, ifølge Valgdirektoratets prognose kl. 21

Saken oppdateres.

Hendelsen skjedde i en bolig i Dordrecht ved 18.30-tiden mandag. Vitner hørte skudd og varslet politiet. Et stort antall politi rykket ut, og flere ambulanser ble sendt til stedet.

Et par timer senere bekreftet politiet at tre personer er døde, mens en fjerde er alvorlig såret. Ifølge nederlandske medier er gjerningspersonen blant de døde.

Avisen De Telegraaf skriver at gjerningsmannen trolig er en politimann som skjøt seg selv etter å ha skutt flere familiemedlemmer. Avisen skriver også at et fjerde familiemedlem ble såret.

Disse opplysningene er ikke bekreftet av politiet.

Dordrecht ligger like sørøst for Rotterdam. Ordfører Wouter Kolff sier på Twitter at det har vært «en svært alvorlig hendelse».