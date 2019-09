FN-rapport viser verre klimaeffekter enn tidligere beregnet

Eldreplanen utsettes. Bo- og aktivitetstilbud for unge prioriteres

Det er noen av konklusjonene til FNs klimapanel (IPCC) i en ny spesialrapport om hvordan klimaendringene påvirker verdens hav og isdekte områder. Totalt 6.981 vitenskapelige artikler ligger til grunn for rapporten, som ble publisert onsdag.

De siste årene har forskerne samlet mer data om hvordan klimaendringene påvirker kloden, og de er nå enda sikrere på hvilken vei det bærer.

Ekstremvær i storbyer

Mange av verdens største kystbyer og små øystater vil i 2050 oppleve ekstremvær hvert eneste år, ifølge FNs klimapanel.

Årlig ekstremvær vil ramme byene selv med en kraftig redusering i klimagassutslippene, heter det i spesialrapporten som FNs klimapanel (IPCC) publiserte onsdag.

Tidligere rammet denne type katastrofer kun én gang hvert hundrede år.

I rapporten går det fram at klimaendringene har gjort tropiske stormer større og kraftigere, og at de vil fortsette å herje kloden i flere tiår uansett hvor mye verden trapper opp kampen mot CO2-utslipp.

Antall orkaner, tyfoner og sykloner kommer ikke til å øke, men flere av dem vil nå det kraftigste nivået, kategori 4 og 5, ifølge IPCC.

Havnivået stiger

Siden 2005 har havnivået steget 2,5 ganger så raskt som på 1900-tallet, først og fremst fordi is smelter, ifølge FNs hav- og israpport.

Issmeltingen vil ytterligere firedobles innen 2100 hvis CO2-utslippene fortsetter som i dag, advarer FNs klimapanel.

Hvis verden klarer å begrense den globale oppvarmingen til høyst 2 grader over førindustrielt nivå, vil det kunne stabilisere økningen, slik at havet om 200 år har steget maksimalt med én meter over dagens havnivå, ifølge spesialrapporten om havet og de isdekte delene av kloden, som ble publisert onsdag.

Flombeskyttelse vil koste flere tusen milliarder

Bygging av diker og forsvarsverk mot økende havnivå kan komme til å koste flere tusen milliarder kroner i løpet av de kommende 80 år, ifølge FNs klimapanel.

Diker og andre flombeskyttende tiltak vil kunne redusere skader som følge økende havnivå og stormer, men vil bli svært kostbart, viser rapporten fra FNs klimapanel (IPCC). Rapporten ble lagt fram onsdag.

Selv om ingeniører skulle kunne klare å lage innretninger som kan beskytte byer som New York og Amsterdam, vil de sannsynligvis bli svært upraktiske eller uoverkommelig kostbare for de enorme delta-områdene i utviklingsland, heter det i rapporten.