Reuters: USA vurderer å fjerne kinesiske selskaper fra sitt børsmarked

Saken oppdateres.

Tre ikke navngitte kilder opplyser til Reuters at administrasjonen vurderer tiltaket, som kan innebære en alvorlig eskalering av handelskonflikten mellom USA og Kina.

Tiltaket er en del av et bredere forsøk på å begrense amerikanske investeringer i kinesiske selskaper, ifølge to av kildene. En av kildene sier også at Trump-administrasjonen har sikkerhetsbekymringer knyttet til selskapenes aktiviteter.

Nyheten resulterte i kraftige børsfall på Wall Street fredag. Den kinesiske nettgiganten Alibaba gikk ned 5 prosent, mens JD.com sank nesten 6 prosent. Baidu Inc fikk en nedgang på 3,6 prosent.