Solberg møtte Egypts president uten å nevne demonstrasjoner

Nå har også New York Times fått øynene opp for trønderen

Den norske statsministeren møtte mandag president Abdel Fattah al-Sisi i forbindelse med høynivåuken i New York, skriver VG. Omtrent på samme tidspunkt pågikk massearrestasjoner av Egypts opposisjonelle. I løpet av en uke er over 2.000 mennesker arrestert.

Erna Solberg tok derimot ikke opp noen aspekter ved menneskerettssituasjonen i Egypt under sitt møte med Sisi, opplyser Statsministerens kontor til avisen.

Egyptiske myndigheter har omtalt møtet mellom sin egen og den norske statslederen. Den norske statsministeren skal ha fremhevet Egypts rolle i å opprettholde stabilitet i Midtøsten og fremhevet Norges ønske om å intensivere og styrke samarbeidet med landet.

Sisi og Solberg skal ha diskutert samarbeid om turisme, handel, energi, fisk, logistikk og olje.

Generalsekretær John Peder Egenæs reagerer på at Solberg møtte Sisi uten å ta opp de grove overgrepene som akkurat nå pågår mot demonstranter i landet.

– Enda verre er det hvis hun akkurat nå har tilbudt tettere samarbeid uten betingelser. Det vil i så fall Sisi kunne oppfatte som om norske myndigheter gir ham fritt leide til å bruke grov vold mot demonstranter, fengsle hundrevis for å bruke ytringsfriheten og stenge medier som BBC på nett, sier Egenæs til VG.

Statsministerens kontor har opplyst at møtet med Sisi skjedde for at Egypt sitter med formannskapet i Den afrikanske union. Norges ambassadør til Egypt, Lene Natasha Lind, meldte at møtet også handlet om Norges kandidatur til en plass i sikkerhetsrådet.

Sisi, som grep makten i et kupp i 2013, er en tidligere hærsjef.