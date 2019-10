Ung kvinne drept i sverdangrep på finsk skole

Landslagsuttak: Her er Lagerbäcks betrodde menn mot Spania og Romania

Saken oppdateres.

Ifølge øyenvitner gikk mannen først til angrep på en kvinnelig elev og hogg og stakk henne med et sverd, før han kastet noe som syntes å være en brannbombe.

Deretter angrep han andre elever og en lærer, før politiet kom til stedet. En politimann ble også såret, før det ble løsnet skudd mot angriperen. Han ble deretter pågrepet og er sendt til sykehus.

Tilstanden til to av de sårede betegnes som alvorlig, men var ifølge sykehuset stabil tirsdag ettermiddag.

Yrkesskole

Angrepet fant sted på yrkesskolen Savo, som har lokaler inne i et kjøpesenteret Herman, 4 kilometer sør for sentrum av Kuopio.

Finsk politi opplyste på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag at gjerningsmannen er født i 1994, elev ved skolen og tidligere ustraffet. Han hadde ifølge politiet også et skytevåpen.

Før han ble uskadeliggjort av politiet, rakk han også å stifte en brann inne i skolens lokaler, men denne ble raskt slukket.

Under en husransakelse hjemme hos gjerningsmannen ble det funnet flere brannbomber. Motivet bak angrepet er ikke kjent.

Sjokkert statsminister

Kuopio ordfører Jarmo Pirhonen er sjokkert over hendelsen. Han sier til avisen Iltalehti at byen er rystet og at han sender sine tanker til ofrene og deres pårørende.

Finlands statsminister Antti Rinne sender også sine tanker til alle berørte.

– Voldshendelsen ved Savo yrkesskole er sjokkerende og fullstendig uakseptabel. Jeg har diskutert med politidirektøren, og regjeringen følger med på situasjonen. På vegne av regjeringen og meg selv vil jeg sende mine kondolanser til alle pårørende, skriver Rinne på Twitter.