Fire politifolk drept i knivangrep i Paris

Her lærer kvinner å seile: – For menn sitter det nok langt inne å gi kontrollen til en dame

Mikrosement eller plater: Dette bør du tenke på før du gir badet et ansiktsløft

Fremtiden ser skummel ut for norsk toppfotball

Vi kan ikke se på at norske barn går til grunne i helvetes forgård

Som om tid og budsjett rant bort midt under leseprøvene 3

Svensk politi frikjent for å ha skutt og drept Eric Torell

Svensk politi frikjent for å ha skutt og drept Eric Torell

Svenske politifolk frikjent for å ha skutt og drept Eric Torell

Svenske politifolk frikjent for å ha skutt og drept Eric Torell

Saken oppdateres.

Angriperen ble skutt og drept av en politimann «i en situasjon som ser ut til å ha vært selvforsvar», opplyser en talsperson for politiets fagforening, Loic Travers. Hendelsen skjedde i 13-tiden torsdag.

Ifølge franske medier fant knivangrepet sted i en del av hovedkvarteret der publikum ikke har adgang. En kilde opplyser til Le Figaro at det dreier seg om politiets informasjonsavdeling.

Angrep startet på mannens eget kontor, før han så tok seg videre rundt om i bygget, ifølge Travers. Mannen skal ha blitt skutt og drept i hovedkvarterets gårdsrom.

Ansatt i 20 år

Den antatte gjerningsmannen (45) har vært ansatt i politiet i om lag 20 år, men er foreløpig ikke blitt identifisert nærmere, skriver Le Parisien. Han skal ha gått til angrep med kniv uten noen åpenbar foranledning.

Motivet er foreløpig ukjent, men etterforskere mistenker at det bunner i en arbeidskonflikt, ifølge AFP. Politiet omtaler ikke drapene som en terrorhandling.

– Folk løp overalt og mange gråt. Jeg hørte skyting innenifra. Kort tid etterpå så jeg politibetjenter som gråt. De hadde panikk, sier Emery Siamandi, en tolk som befant seg i bygget da angrepet skjedde.

I tillegg til de fire drepte er en person skadd. Enkelte kilder melder også at et av dødsfallene kan ha vært forårsaket av et hjerteinfarkt.

– Paris gråter

– Paris gråter for sitt folk i ettermiddag, etter dette fryktelige angrepet på politiets hovedkvarter. Tapet er stort, flere politimenn har mistet livet, skriver Paris' borgermester Anne Hidalgo på Twitter.

– På vegne av alle parisere går mine første tanker til ofrenes familier, skriver hun videre.

Hovedkvarteret ligger rett over gaten for Notre-Dame-katedralen. En T-banestasjon i nærheten ble stengt, og området sperret av. Angrepet skjedde dagen etter at tusenvis av politifolk gikk i demonstrasjonstog i Paris i protest mot lav lønn, lang arbeidstid og økning i antall selvmord i politirekkene.

President Emmanuel Macron ankom stedet ved 14.30-tiden. Statsminister Édouard Philippe og innenriksminister Christophe Castaner, som har avlyst en reise til Tyrkia, er også til stede, ifølge DPA.