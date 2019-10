Tre skal være skadd etter trafikkulykke i Duved

Norsk toppserie: Kun 200 personer møter opp for å heie jentene frem

Saken oppdateres.

Ulykken skal ha blitt meldt klokken 17.27 fredag ettermiddag.

Politiet i Jämtland opplyser klokken 18.21 at det skal være seks personer involvert i ulykken, og at tre av dem skal være skadd.

De skriver at ulykken skjedde på vei 322 ved Medstugan i Duved, som ligger omtrent to mil fra grensen til Norge. Der går veien over til å bli fylkesvei 72.

Et tipsbilde fra stedet viser en tømmerbil som ligger på siden langs veien.

Redningstjeneste og ambulanse er på plass, mens politiet på vei, opplyste sistnevnte i en oppdatering klokken 18.07.

De skriver at det er full stopp i trafikken på veien, og svært glatt på stedet.

Svenske medier skrev i utgangspunktet at en lastebil og fire personbiler var involvert i ulykken, og at opptil ti personer var innblandet.

Östersundsposten skrev at politi, redningstjeneste, ambulanse og ambulansehelikopter var på vei til stedet.