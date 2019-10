Litauiske medier melder om at en utvekslingsavtale er på plass for Frode Berg

14 førere tatt i laserkontroll - to mistet kortet

Saken oppdateres.

Berg er dømt til 14 års fengsel for spionasje. Han ble pågrepet i Moskva i desember 2017 og har sittet fengslet siden.

NRK meldte i august at UD er i forhandlinger med Russland om å få Berg hjem og har informert hans nærmeste familie om dette.

Muligheten for en utvekslingsavtale har vært antydet, men et problem har vært hvem den i så fall skal omfatte. Tass og den litauiske nyhetstjenesten BNS melder ifølge flere norske medier at avtalen som nå skal være inngått, gjelder Berg og en fange i Litauen.

