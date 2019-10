Bevegelser i jordskjelvforkastning i California skaper bekymring

Saken oppdateres.

Forkastninger er strukturer som dannes når en del av jordskorpa beveger seg i forhold til en annen langs en bruddsone.

Bevegelsene er et resultat av flere kraftige jordskjelv som rammet Los Angeles-området i juli, skriver forskere fra California Institute of Technology i en ny studie som ble publisert i tidsskriftet Science torsdag.

Forkastningen som nå beveger på seg, er 257 kilometer lang og går langs den nordlige kanten av Mojaveørkenen. I moderne tid er det aldri tidligere registrert kraftige jordskjelv eller andre bevegelser i forkastningen.

Jorda buler ut

Men nye satellittbilder viser nå at forkastningen, som har navnet Garlock, har begynt å bevege på seg, noe som har ført til at jorda buler ut. Det kan observeres fra verdensrommet.

– Dette er overraskende for vi har aldri sett at det skjer noe med Garlock-forkastningen. Nå, helt plutselig, har den endret atferd, sier studiens hovedforfatter, geofysikeren Zachary Ross.

– Vi vet ikke hva det innebærer, legger han til.

Utviklingen viser hvordan skjelvene i sommer, som var de kraftigste på flere tiår, har destabilisert det avsidesliggende ørkenområdet, som ligger mellom fjellkjeden Sierra Nevada og Death Valley.

Umulig å spå

Funnene punkterer også en myte som går ut på at jordskjelv som dem i sommer kan være positive og gjøre fremtidige skjelv mindre sannsynlige. Som oftest er de neste skjelvene mindre, men av og til er de større.

Det er umulig å spå om destabiliseringen snart vil føre til et kraftig jordskjelv. Så sent som i september meldte det geologiske overvåkingssenteret USGS at det mest trolig ikke vil utløse et større skjelv.

Samtidig har risikoen for et jordskjelv med en styrke på 7,5 eller kraftigere økt i forkastninger i nærliggende områder, som Garlock, Owens Valley, Blackwater og Panamint Valley, ifølge USGS.

Et større skjelv i Garlock nord for Los Angeles og sørøst for San Francisco kan potensielt skape kraftige rystelser i San Fernando Valley og en rekke andre bebodde områder i regionen.

Det vil også kunne destabilisere den 480 kilometer lange forkastningen San Andreas, noe som kan forårsake det verste jordskjelvet sør i California siden 1857.

