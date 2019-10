Johnson møter sterk motstand i Underhuset

Saken oppdateres.

Det står om ytterst få stemmer for statsminister Boris Johnsons brexit-forslag. Men dagen kan ende med at avstemningen i Underhuset blir utsatt.

Johnson håpet å overtale flertallet til å stemme for forslaget som åpner for at Storbritannia går ut av EU 31. oktober, slik han har lovet, da han lørdag formiddag la fram forslaget.

– Nå er tiden kommet for Underhuset til å slutte rekkene og samle folket. Enhver ny utsettelse vil være meningsløs og kostbar og skade folks tillit, sa han.

Men parlamentslederen John Bercow skapte komplikasjoner for Johnson allerede da han åpnet den uvanlige lørdagssesjonen i Underhuset.

Han åpnet for avstemning om et forslag fra tidligere tory-medlem Oliver Letwin om å utsette hele avstemningen inntil avtalen er gjort til britisk lov, slik at man kan være helt sikker på at ikke Storbritannia går ut av EU uten en avtale, dersom brexitavtalen ikke blir vedtatt.

Kan tvinges til å be om utsettelse

Å lovfeste avtalen ville ta flere dager eller uker, men ifølge flere britiske kommentatorer er det svært sannsynlig at utsettelsesforslaget blir vedtatt.

Hvis dette forslaget blir vedtatt, blir Johnson tvunget til å be EU om en utsettelse på brexit ut over 31. oktober.

Johnson sa at han svært motvillig ville gjøre det, men han gjorde oppmerksom på at det heller ikke er sikkert at EU ville gi Storbritannia en slik utsettelse.

– Det er svært liten appetitt hos være venner i EU for at denne striden blir utsatt med én eneste dag, sa han.

Katastrofe for arbeiderne

I sitt svar til Johnson gikk Labour-leder Jeremy Corbyn hardt ut mot brexit-planen og kalte den en katastrofe for britiske arbeidere.

– Denne avtalen inneholder tomme løfter om arbeidernes rettigheter og miljøet, tordnet Corbyn da han fikk ordet i Underhuset.

Parlamentet må si nei til avtalen, som er enda verre enn de avtalene Parlamentet har stemt imot tre ganger tidligere, fortsatte han.

– Avtalen reduserer ikke bare markedsadgangen til vår viktigste handelspartner, den etterlater oss også uten en tollunion, noe som vil ramme britisk industri, sa Corbyn.

– En stemme for denne avtalen vil være en stemme for å kutte jobber innen produksjonsindustrien landet rundt, sa han.

– Bryr seg ikke om Skottland

Også representanten for de skotske nasjonalistene i SNP, Ian Blackford, tok Johnson i skole i harde ordelag.

Han sa at avtalen var enda verre enn den tidligere statsminister Theresa May forhandlet fram, og at den vil etterlate Skottland i grøfta. Han viste til at Nord-Irland har fått sin egen ordning i avtalen, men at Skottland ikke er nevnt med ett ord av Johnson.

– Han og hans kompiser i Downing Street 10 bryr seg ikke en døyt om Skottland, sa han og gjorde det klart at ingen medlemmer av SNP som overhodet bryr seg om Skottlands framtid, kan stemme for avtalen.

Nigel Dodds, som representerer toryenes nordirske støtteparti DUP, sa også klart og tydelig ifra om at de ikke vil stemme for avtalen, «fordi det er ikke brexit for hele UK».

På hengende håret

Om det kommer til en avstemning om avtalen, blir det på hengende håret for Johnson. Han må ha 320 stemmer, men BBCs oversikt viser at han foreløpig bare kan regne med 310, mens 302 parlamentarikere trolig stemmer imot. Hva de resterende representantene stemmer, er uklart.

Ett usikkerhetsmoment så lørdag formiddag ut til å være ute av verden da den hardeste gruppa av brexit-tilhengere i Det konservative partiet, European Research Group (ERG), anbefalte å stemme for Johnsons avtale.

Det betyr at alle, eller de fleste av de 28 mest kompromissløse EU-motstanderne i Det konservative partiet, de såkalte spartanerne som stemte imot Theresa Mays avtale alle tre ganger, nå trolig støtter Johnsons plan.

Men det blir fortsatt på hengende håret. DUP har gjort det klart at deres ti representanter ikke vil stemme for avtalen, og det vil heller ikke de skotske nasjonalistenes 35 medlemmer, eller Liberaldemokratenes 19.

Johnsons håp ligger derfor i å få noen av de 21 konservative han sparket ut av partiet, over på sin side, og noen brexit-tilhengere i Labour. Minst tolv Labour-medlemmer ventes å stemme for avtalen, selv om Corbyn gikk sterkt imot.