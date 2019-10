Parlamentet vedtar å utsette avstemningen om brexitavtale - Boris Johnson må be EU om utsettelse

Saken oppdateres.

Det betyr at Johnson må gjøre det han minst av alt ønsket, nemlig å be EU om en utsettelse av brexit innen midnatt natt til søndag, og at det ikke blir noen avstemning om brexitavtalen lørdag, slik det var ventet.

Etter avstemningen sa Johnson at han ikke vil forhandle med EU om en utsettelse, og at loven ikke krever det av ham.

Men han gjorde det klart at han vil legge fram brexit-forslaget igjen neste uke og fortsatt gjøre alt han kan for at Storbritannia forlater EU 31. oktober.

Utsettelsen innebærer at brexit-forslaget ikke kan vedtas før avtalen er gjort til britisk lov, slik at man skal være sikker på at Storbritannia ikke går ut av EU uten en avtale.

Labours leder Jeremy Corbyn uttrykte forferdelse over at Johnson i sitt innlegg sa han ikke ville forhandle med EU om en utsettelse. Han frykter at Johnson med det tilkjennegir at han ikke vil be om en utsettelse, noe som ville være lovbrudd.

– Jeg inviterer ham til å tenke seg nøye om, sier Corbyn.

OIiver Letwin, det tidligere tory-medlemmet som la fram utsettelsesforslaget, sier han er fornøyd med resultatet, og at han er sikker på at Johnson vil opptre i henhold til loven og be om en utsettelse.