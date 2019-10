Medier: IS-leder Baghdadi antas drept i amerikanske angrep i Syria

Helland etter RBK-sensuren: Her er svaret han ikke fikk lov til å gi

Politiet brukte tåregass for å få kontroll over demonstranter i Oslo

Butikksjef Stine: - Det er ikke alltid at kandidaten med mest erfaring, er den som er best egnet til jobben

Må finne nytt spor for gamle tog

Refser dommeren etter cupexiten: – De bør øve mer for å bli gode

Ny nedtur for Kåre Ingebrigtsen i Belgia

Politiet tydde til Twitter da en russefest gikk litt over styr

Måtte stenge tunnel på E6 etter at bil kokte

Under oppveksten på Frogner var Trondheim det mest glamorøse Nina Lykke kunne tenke seg.

Enøyd satsing på vindkraft er noe av grunnen til at vi sliter

Lastebilsjåføren siktet for uaktsomt drap på 39 personer i Storbritannia

Opptøyer og uro i Irak – 63 drept på to dager

Måtte stenge tunnel på E6 etter at bil kokte

Under oppveksten på Frogner var Trondheim det mest glamorøse Nina Lykke kunne tenke seg.

Enøyd satsing på vindkraft er noe av grunnen til at vi sliter

Saken oppdateres.

Baghdadi antas å ha blitt drept i et angrep utført av amerikanske spesialstyrker, opplyser en høytstående embetsmann i det amerikanske forsvaret og en offisiell kilde med kjennskap til saken til CNN.

Amerikanske myndigheter har ikke bekreftet opplysningen, som er ventet å komme etter at det er tatt DNA-tester og gjennomført en biometrisk test, forteller begge kildene til kanalen.

Baghdadi skal ha detonerte en selvmordsvest under angrepet.

Trump kunngjorde på Twitter natt til søndag at noe stort nettopp har skjedd. Det hvite hus opplyser at presidenten kommer med en uttalelse søndag ettermiddag.

Verken Trump eller Det hvite hus opplyser hva uttalelsen skal handle om, men mye tyder på at det har sammenheng med operasjonen utført av amerikanske spesialstyrker i Syria. En kilde i Trump-administrasjonen opplyser til kanalen CNN at uttalelsen skal handle om utenrikspolitikk.

Tidsskriftet Newsweek er blant mediene som melder at lederen for ekstremistgruppen IS skal være drept i Idlib i Syria. President Donald Trump skal ha godkjent operasjonen en uke før den ble gjennomført.

Lørdag kom det rapporter om amerikanske kamphelikoptre i luften over Idlib nordvest i Syria. CIA skal ha bistått i å lokalisere Baghdadi.

Baghdadi har ligget i skjul de siste fire årene. En video fra april sendt ut av det IS-tilknyttede propagandanettstedet Furqan viste det som skal være Baghdadi bli intervjuet.