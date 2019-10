Trump: IS-leder Baghdadi drept i amerikansk operasjon lørdag kveld

- Min far var et svin

Saken oppdateres.

Baghdadi utløste en selvmordsvest under et angrep utført av amerikanske spesialstyrker, opplyser president Trump i en kunngjøring søndag ettermiddag norsk tid, skriver Aftenposten.

En rekke av Baghdadis støttespillere ble også drept i angrepet. Baghdadi skal ha forsøkt å rømme inn i en tunnel og tatt med seg tre barn, ifølge Trump.

– Han nådde enden av tunnelen mens våre hunder jaktet ham. Han utløste en selvmordsvest og drepte seg selv og tre barn, forteller Trump.

Hele operasjonen tok to timer, opplyser presidenten. Ingen amerikanere omkom under operasjonen.

Trump kunngjorde på Twitter natt til søndag at noe stort nettopp har skjedd.

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2019

En gavepakke

– Hvis dette stemmer, så er det en gavepakke til president Donald Trump, sier forsker Anders Romarheim ved Forsvarets forskningsinstitutt.

Trump har fått mye kritikk for at han nylig trakk amerikanske soldater ut av Nord-Syria. Dette åpnet veien for den tyrkiske invasjonen.

– Baghdadis antatte død er et veldig konkret resultat i nedkjempelsen av IS. Det var Trumps viktigste utenrikspolitiske løfte. Det er liten tvil om at han vil bruke det som bevis på at hans politikk i Midtøsten fungerer, men det renvasker ham ikke fra den strategiske vinglingen, sier han.

Stor symbolsk betydning

– Dette har stor symbolsk betydning, men det er vanskelig å si hvor mye det betyr i praksis, sier orlogskaptein Thomas Slensvik i mediegruppen ved Forsvarets høgskole

Han tror dette nok er slutten på drømmen om kalifatet.

– Det blir vanskeligere å rekruttere når den samlende skikkelsen er borte, sier Slensvik.

Men dette betyr ikke at IS er bekjempet.

– IS vil ikke forsvinne over natten. Det er stor misnøye med de styrende i store deler av Syria og Irak. Dette gir grobunn for IS. Mange steder i Syria blir hærens soldater møtte med steinkasting når de rykker inn i landsbyene, sier han.