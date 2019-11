Trump truer med å holde tilbake nødhjelp til California-branner

Saken oppdateres.

I løpet av to uker har nye skogbranner i California svidd av 400.000 mål land i områder nordvest for Los Angeles. Brannene er blitt vanlige i delstaten som er kraftig rammet av endringene i klimaet og en pågående tørke som har rammet store områder i lang tid.

President Donald Trump har flere ganger kritisert delstatens demokratiske guvernør Gavin Newsom, for innsatsen med unngå brannene. Trump skrev på Twitter at guvernøren må trosse miljøforkjemperne og rydde skogbunnen.

– Hvert år når brannene raser og California brenner, så kommer han til den føderale regjeringen for penger og hjelp. Men ikke lenger. Ta deg sammen, guvernør, skrev Trump på Twitter.

Newsom uttrykker frustrasjon over at presidenten ikke gjør mer for å bekjempe klimaforandringene. Han sier at mens California kjemper mot de mest destruktive brannene i delstatens historie, driver Trump et storstilt angrep på årsakene til at brannene oppstår. Nylig opphevet Trump-administrasjonen et vedtak Californias myndigheter hadde gjort for å sette egne standarder for bilforurensning.

Presidenten har ved flere anledninger åpent stilt spørsmål ved den vitenskapelige enigheten om at menneskelig aktivitet forårsaker endringer i klimaet, og særlig tørken som har bidratt til brannene i California.

– I går kveld godkjente regjeringen sju nye nødtilskudd på rekordtid. Men det som er så oppsiktsvekkende, er at han gjør alt riktig for å reagere på disse katastrofene og alt galt for å løse det som forårsaker dem, sa guvernøren om Trumps handlemåte i et intervju med The Times i forrige uke.