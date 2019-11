Falsk alarm utløste full utrykning på Schiphol

Disse aldersgruppene stemte mest og minst under valget

Saken oppdateres.

Flyselskapet Air Europa beklager hendelsen.

Etter halvannen time med ubekreftede meldinger om at det muligens pågikk en gisselsituasjon om bord på et fly, kom beskjeden om at alle passasjerene og mannskapet var i sikkerhet.

Madrid-fly

Like etter sendte det spanske flyselskapet Air Europa ut en beklagelse på Twitter.

– Falsk alarm. På flyturen fra Amsterdam til Madrid ble det i ettermiddag ved en feil utløst en alarm som iverksetter tiltak mot kapringer på flyplassen. Ingenting har skjedd, skriver selskapet i meldingen.

Alle de 27 passasjerene venter på å kunne fly av gårde om kort tid, legger selskapet til.

Hendelsen førte til at tungt bevæpnet politi, en rekke ambulanser, brannbilder og to ambulansehelikoptre rykket ut til flyplassen.

Flytrafikken stanset

I løpet av den drøye timen den antatte kapringen sto på, var både Twitter og nederlandske medier fulle av meldinger om det mange mistenkte var en alvorlig gisselsituasjon. Hendelsen førte også til at flytrafikken ble stanset og deler av flyplassen sperret av.

Ikke navngitte etterretningskilder opplyste til avisen Algemeen Dagblad at de hadde mottatt meldinger om en kapring, og ifølge det nederlandske nyhetsbyrået ANP dreide det seg om en såkalt Grib 3-situasjon, som er nest høyeste beredskap.

Schiphol er en av Europas travleste flyplasser, med over 70 millioner passasjerer i året.

